Efraín Juárez terminó con sabor agridulce ante Toluca: “Pumas merecía el triunfo”

Los Pumas lograron sacar un empate del Nemesio Diez ante el Toluca, el conjunto universitario se llevó una unidad en la quinta fecha del Apertura 2025; sin embargo, quedó la sensación de algo más en Efraín Juárez.

Efraín Juárez l IMAGO7

El estratega universitario habló tras el partido y resaltó que un triunfo hubiera sido meritorio ante el esfuerzo desarrollado por el equipo ante el actual campeón de la Liga MX, esto tras irse al frente en el marcador.

“Me hubiera encantado salir con el resultado positivo por el grupo, porque lo merecía por el esfuerzo y no solo ese partido me parece que venimos en una racha positiva que el equipo está evolucionando y que nos está faltando esa pizquita para poder obtener el resultado”, mencionó Juárez.

Juárez en el Nemesio Diez l IMAGO7

Sobre Aaron Ramsey

Efraín Juárez resaltó que el debut de Aaron Ramsey se encuentra muy cerca de darse, aunque no reveló qué jornada estaría viendo sus primeros minutos con los Pumas.

“El tema de Aaron estamos ahí muy cerquita, con su calidad, con su jerarquía nos va a dar todas esas circunstancias que hoy el equipo con ese futbol, ese juego interno, nos va ayudar mucho”, catapultó.

Próximo partido

Los Pumas cerraron su punto en Toluca para afianzarse con cinco unidades en el decimotercer puesto, ahora buscarán sellar su segundo triunfo cuando reciban al Puebla que tendrá un condimento extra con el reencuentro entre Martín Bravo y los universitarios.

Pumas l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ÁNGEL ZALDÍVAR DENUNCIA AGRESIÓN HACIA SU FAMILIA POR PARTE DE LA AFICIÓN DE CHIVAS

