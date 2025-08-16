¡Tricampeón y ya! André Jardine le recuerda a la afición de Tigres sus títulos con América

El duelo de Liga MX, entre las Águilas del América y los Tigres volvió a cumplir en todos los sentidos, desde las emociones dentro de la cancha, hasta las situaciones que se dieron fuera de ella.

Victoria de América I IMAGO7

Regresó el América

El partido concluyó en un 2-3 a favor de los visitantes, tras una actuación formidable del Chiquito Sánchez, los azulcremas volvieron al rumbo de la victoria, situación que exaltó al entrenador André Jardine, misma que provocó un conato de bronca con el equipo rival y con la afición en las gradas.

Al terminar el partido, una discusión se suscita en las bancas de los equipos, misma que fue captada en las cámaras donde se puede ver claramente al entrenador del América hablar con jugadores de Tigres, aunque estos se mostraron molestos y poco colaborativos con e brasileño.

Técnico, André Jardine I IMAGO7

Al final, cuerpo técnico y suplentes separaron al entrenador para llevarlo a los vestidores, sin embargo, este no dejó pasar la oportunidad de recordarle a la afición felina que el tricampeon es él.

Las águilas venían de una racha negativa, ahora con esta victoria se espera que vuelvan a tomar el rumbo ganador y repitan la dosis en casa la próxima semana que se enfrenten a Atlas. Por su parte, Tigres tendrá que dar borrón y cuenta nueva para ya pensar en los Cuartos de Final de la Leagues Cup.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ángel Zaldívar denuncia agresión hacia su familia por parte de la afición de Chivas