Piojo Alvarado terminó abucheado por la afición durante el Chivas vs Bravos de Juárez

Momento tenso se vive entre la afición y el Guadalajara luego de los malos resultados que se evidenciaron en casa ante los Bravos de Juárez. Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Erick Gutiérrez terminaron abucheados tras salir de cambio. Aunque el enojo del respetable se había hecho antes del descanso.

El más evidente descontento se demostró sobre el Piojo Alvarado quien fue abucheado constantemente por los aficionados cada vez que tocaba el esférico dentro del campo al mismo tiempo que Gutiérrez.

Ambos jugadores fueron los blancos por parte de la hinchada; eso se intensificó cuando terminaron saliendo alrededor de la hora de juego para darle ingreso a Efraín Álvarez y Santiago Sandoval González.

Tras el ingreso de los reemplazos la afición cambió rápidamente los abucheos por aplausos haciendo más notorio las palmas para el exjugador de los Xolos de Tijuana al entrar en lugar de Alvarado.

Una victoria en 5 jornadas

Las Chivas apenas registra una victoria en cuatro fechas disputadas, los dirigidos por Gabriel Milito apenas pudieron ganar el encuentro en casa ante Atlético San Luis de la Jornada 3 con marcador de 4-3.

Próximo partido

El próximo partido será visitando a los Xolos de Tijuana, otro equipo que no han tenido un buen inicio y en el que representará el reencuentro entre Efraín Álvarez y su exequipo.

