¡Racha polémica! Chivas protagoniza cuatro penales consecutivos en contra en el Apertura 2025

Las Chivas no han empezado con el pie derecho, luego de la reprogramación de su debut ante Tigres dentro del Apertura 2025, apenas llevan una victoria; sin embargo, no es lo más alarmante y es que en sus cuatro partidos disputados han tenido penal en contra.

Los penales han sido el talón de Aquiles para el conjunto de Gabriel Milito especialmente en su mayoría generando dudas en la marcación del arbitraje desatando la polémica en la mayoría de sus partidos.

Juego contra León

Todo inició en León cuando una jugada cuestionada surgió con Ettson Ayón cayendo dentro del área tras un choque con Erick Gutiérrez; sin embargo, dejó dudas en la afición, finalmente James Rodríguez haría efectivo la pena máxima para el triunfo de ‘La Fiera’.

Vs Atlético San Luis

El segundo juego llegó en la tercera fecha, ahora con Chivas como local enfrentando ante Atlético San Luis, Joao Pedro caería en el área; pero, César Ramos en primera instancia haría caso omiso segundos después finalmente sería marcado tras ser llamado por el VAR.

Vs Santos Laguna

El tercero se haría presente en la Jornada 4 en su visita a Santos Laguna, nuevamente otra jugada con un ligero choque sobre el rival haría que el central marcara el penal y a la postre el triunfo de los locales.

Vs Bravos de Juárez

Finalmente, el cuarto llegó en fecha 5 por conducto de Bryan González, las tomas dejaron entrever que no hubo contacto alguno para hacer la marcación; pero, Gato Ortiz decidió pintarlo y Óscar Estupiñán adelantará a los Bravos de Juárez en el Akron.

