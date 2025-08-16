América golea a los Tigres con doblete de 'Chiquito' Sánchez

El Estadio Universitario fue testigo de un duelo intenso en la jornada cinco, donde Tigres y América protagonizaron un partido cargado de emociones y goles.

El arranque fue inmejorable para los felinos, que apenas al minuto cinco abrieron el marcador con un derechazo de Juan Brunetta tras una jugada rápida que tomó mal parada a la defensa azulcrema. El 1-0 encendió al “Volcán” y los dirigidos por Guido Pizarro mantuvieron la presión, buscando ampliar la ventaja con insistencia sobre el arco visitante.

América saca triunfo l IMAGO7

Sin embargo, América no tardó en equilibrar las acciones y al 41’ encontró el empate. Una jugada de doble cabezazo terminó en asistencia de Cristian Borja para que Erick Sánchez pusiera el 1-1 antes del descanso. La primera mitad concluyó con paridad en el marcador, aunque con ligeras ventajas en llegadas para los de André Jardine.

Doblete de Sánchez

En el complemento, las Águilas mostraron mayor contundencia. Al minuto 58’, Erick Sánchez firmó su doblete con un disparo preciso desde la media luna que dejó sin opción a Nahuel Guzmán, dándole la vuelta al encuentro 1-2.

'Chiquito' Sánchez l IMAGO7

Zendejas sentenció

Tigres intentó reaccionar, pero el golpe anímico pesó y al 69’ llegó la sentencia. Alejandro Zendejas disparó, aparentemente controlable, se le escapó a Guzmán entre las piernas para concretar el 1-3 definitivo.

América se llevó los tres puntos del Universitario con una remontada sólida y un Erick Sánchez protagonista con doblete. Tigres, que comenzó con ventaja, terminó siendo víctima de sus errores y de la contundencia americanista.

Zendejas l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ LANZA DURO MENSAJE CONTRA CHIVAS

