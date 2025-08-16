José Ramón Fernández lanza duro mensaje contra Chivas

Las Chivas Rayadas del Guadalajara no viven su mejor momento y ahora volvieron a caer, por segundo partido consecutivo por primera vez en el Apertura 2025, ante los Bravos de Juárez en la quinta fecha.

Tras el desastroso partido por los dirigidos por Gabriel Milito provocó el posteo inesperado de José Ramón Fernández que con una simple palabra sentenció al equipo a través de su cuenta de X: “Pinches Chivas”.

José Ramón Fernández l CAPTURA

Mal momento de Chivas

El conjunto rojiblanco apenas ha conseguido un triunfo en el presente torneo, la única victoria fue en casa dentro de la Jornada 3 ante el Atlético San Luis que terminó con un marcador de 4-3.

Cabe mencionar que los rojiblancos tienen un partido pendiente de la Jornada 1 ante los Tigres, juego que fue programado para más adelante; sin embargo, los número en el inicio de la campaña no es la mejor apenas registrando tres derrotas.

El mal momento de Chivas se ha traducido en tres unidades únicamente bajando posiciones hasta llegar en estos momentos en el decimoquinto puesto solo por encima de Puebla y Querétaro.

Chivas l IMAGO7

Visita a Tijuana

Las Chivas buscarán enderezar el rumbo cuando visite a los Xolos de Tijuana en la sexta fecha; los fronterizos llegan motivados después de sacar inesperado resultado positivo ante los Tuzos del Pachuca en la Jornada 5.

Afición de Chivas l IMAGO7

