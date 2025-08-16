Las segundas oportunidades existen, Gabriel el Toro Fernández es el gran ejemplo de eso, pues pese a los rumores de su salida, el jugador uruguayo se quedó en la Máquina y demostró que lo hizo para luchar.

Gol del Toro Fernández I IMAGO7

Gol y victoria

Los celestes del Cruz Azul se enfrentaron en el Olímpico Universitario de C.U. al Santos en un duelo emocionante. Una de las grandes sorpresas fue el regreso del delantero uruguayo, Gabriel Fernandez, quien además de volver a desfilar en la alineación, anotó en el triunfo.

El ‘Toro’, anotó el tercer y último tanto del encuentro, significando el 3-2 en el marcador y el gol que le dio la victoria al Cruz Azul, por lo que la afición se le entregó por completo, mostrando su cariño al jugador.

Equipo de Cruz Azul I IMAGO7

Futuro Azul

El Cruz Azul se impuso al Santos en un duelo emocionante hasta el último minuto, gracias al gol del Toro Fernández, lo que significó la tercera victoria en el Apertura 2025 para el equipo y el gran regreso de su delantero.

Duelo Cruz Azul vs Santos I IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Y el líder? Xolos derrota a Pachuca en una actuación histórica