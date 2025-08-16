Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Querétaro vs Atlas de la J5 del Apertura 2025?

La Liga MX está en la tercera parte de su campeonato, con algunos encuentros aún pendientes en la Jornada 5. Atlas visitará a Querétaro en un duelo de equipos sotaneros, siendo los Gallos los peores de la liga.

Querétaro no ha podido sumar un solo punto en todo el Apertura 2025, por lo que buscará tener un buen resultado en la Corregidora. Los de Benjamín Mora tuvieron un buen partido ante América, pero nunca se hicieron presentes en el marcador.

Por su parte, los Rojinegros enfrentarán el encuentro con el regreso de su hijo pródigo en el banquillo. Diego Cocca fue presentado tras la salida de Gonzalo Pineda, quien dirigió su último partido ante Pachuca.

¿El partido más peligroso?

El 5 de marzo del 2022 quedó marcado en los libros como uno de los capítulos más oscuros del balompié nacional. La riña entre aficionados de ambos equipos marcó un precedente, implementando nuevas medidas de seguridad.

¿Dónde ver?

Fecha: Domingo 17 de agosto

Horario: 16:00 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Estadio Corregidora, Querétaro

Transmisión: Tubi

