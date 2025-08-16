Toluca vs Pumas EN VIVO Liga MX Jornada 5 Apertura 2025

Este fin de semana vuelve la actividad de la Liga MX cuando, en la jornada 5 del Apertura 2025, el campeón del futbol mexicano: los Diablos Rojos del Toluca, se enfrenten a los Pumas de Keylor Navas

El Club Universidad Naciona viene de sacar un empate frente a Necaxa en el debut de Navas en el Olímpico Universitario, en un encuentro pasado por un diluvio en CDMX. Por su parte, Toluca viene de vencer a Juárez con marcador de 2-0 para mantenerse en la parte alta de la tabla

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Atlético San Luis se impone al Puebla con doblete de Joao Pedro en inicio de la J5