Toluca vs Pumas EN VIVO Liga MX Jornada 5 Apertura 2025

La actividad de la Liga MX continua y este fin de semana se juega la quinta jornada del Apertura 2025
REDACCIÓN RÉCORD
| 2025-08-16
Este fin de semana vuelve la actividad de la Liga MX cuando, en la jornada 5 del Apertura 2025, el campeón del futbol mexicano: los Diablos Rojos del Toluca, se enfrenten a los Pumas de Keylor Navas

El Club Universidad Naciona viene de sacar un empate frente a Necaxa en el debut de Navas en el Olímpico Universitario, en un encuentro pasado por un diluvio en CDMX. Por su parte, Toluca viene de vencer a Juárez con marcador de 2-0 para mantenerse en la parte alta de la tabla

