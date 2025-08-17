¿Será su centrodelantero? Querétaro anuncia oficialmente a su '9', Diego Reyes

Ya es oficial. Querétaro presentó a quien llega como uno de sus fichajes bomba para el resto del Apertura 2025. Diego Reyes se une a los Gallos y, a pesar de que no destaca por su actual nivel, si lo hace por su trayectoria. Este domingo fue presentado oficialmente con el equipo.

Reyes es uno de las pocas contrataciones del conjunto queretano en este mercado de verano. Ahora, el defensor de 32 años se une a una defensiva comandada por Franco Russo, Carlos Villanueva y Óscar Manzanárez. Con este fichaje, el equipo buscará mejorar una de las peores defensivas de toda la Liga MX.

Llegó a Querétaro | IMAGO7

El nuevo 9

Diego Reyes se une a los Gallos tras pasar los últimos seis años con Tigres en donde jugó 155 partidos, marcando siete goles, dando dos asistencias y ganando cuatro títulos con los Felinos. Previamente, el defensor jugó con, cinco equipos europeos, incluyendo el Porto, la Real Sociedad y Fenerbahce.

Lo que sorprendió a propios y extraños es el número que utilizará el defensor. Reyes fue presentado con el 9, un número que usualmente está reservado para atacantes y centros delanteros. Jugadores como Jonathan Dos Santos, Matías Britos, Orbelín Pineda, Luis Ángel Landín y Mauro Gerk, vistieron previamente el número.

Se unió a los Gallos | X @club_queretaro

¿Cuándo debutará Reyes?

La presentación de Reyes quedó opacada por el empate de Querétaro pues, el equipo terminó sumando su primer punto del torneo, tras marcar dos goles en tiempo añadido

Ahora Reyes, el nuevo nueve del equipo, apunta a debutar el próximo viernes 22 de agosto, cuando el club reciba al Atlético de San Luis en el Corregidora. Sin embargo, este juego podría darse con un DT interino si es que Benjamín Mora termina siendo sustituído tras sumar otro juego sin triunfo.

Buscara romper la racha Negativa | IMAGO7

