Guido Pizarro, DT de Tigres, dolido tras derrota ante América: “No nos gusta perder”

Los Tigres se llevaron una dolorosa derrota en el Universitario de Nuevo León, el conjunto felino perdió el invicto ante las Águilas del América que terminó por sellar sus tres unidades con voltereta incluida.

Tras el partido el estratega Guido Pizarro aseguró estar dolido por el resultado asegurando que hay detalles que marcan la diferencia, algo similar a lo sucedido con Toluca previo a la Leagues Cup donde ya visualiza a Messi e Inter Miami.

“Sí, dolido por el resultado porque le queríamos regalar a nuestra gente una victoria, pero conscientes de que hay cosas para mejorar, de ya tenemos que dar vuelta a la página lo más rápido posible”, resaltó Pizarro.

Sobre derrota ante América

Guido Pizarro aseguró que pese al resultado ante el América el partido fue parejo en el trámite del juego: “Un partido parejo, donde sabíamos las situaciones que íbamos a encontrar, evidentemente el rival hizo las cosas mejor y nos ocupa analizar, mejorar y dar la vuelta a la página”.

“No nos gusta perder, pero conscientes de que son partidos parejos, que se definen en detalles, tanto como el de Toluca son partidos de igual a igual, con jugadores de mucha jerarquía y cosas para mejorar”, dijo Guido.

Messi e Inter Miami en mente

Asimismo resaltó la importancia de cambiar el chip y prepararse para disputar los Cuartos de Final de la Leagues Cup ante Inter Miami de Messi: “Tenemos en tres o cuatro días el partido con Miami, pero sí consciente de que tenemos que mejorar, que no queríamos el resultado de hoy”.

