¡Tenso momento! Querétaro y Atlas protagonizan conato de bronca en la Corregidora

Momento tenso se vivió en la parte final del primer tiempo, jugadores del Querétaro y de los Rojinegros del Atlas se enfrascaron en discusión en la Corregidora donde Pablo Barrera era el elemento más efusivo.

En las imágenes se puede observar al exjugador de los Pumas buscando a un elemento del equipo tapatío para reclamarle una situación que provocó que se vaciaran las bancas de ambos equipos.

La situación no pasó a mayores luego de que se calmaran los ánimos entre los involucrados. Una situación que no dejó pasar desapercibido recordar una situación en el mismo estadio con los mismos equipos algunos torneos atrás.

Empate dramático

Los Gallos Blancos del Querétaro terminó rescatando una unidades sobre la hora, el conjunto dirigido por Benjamín Mora anotó dos goles en el agregado para volver de un 1-3 en contra.

Rodrigo Bogarín al 90+5 le daría la esperanza a los locales y cuando todo parecía que la victoria rojinegra estaba más que concretada aparecería el empate de Lucas Rodríguez.

Debut amargo par Diego Cocca

Diego Cocca se quedó a segundos de iniciar con el pie derecho su segunda etapa como director técnico del Atlas, después de la renuncia de Gonzalo Pineda en la jornada pasada.

