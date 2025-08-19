'Ojitos' Meza sobre reciente polémica de Chicharito Hernández: “No perdió el piso, perdió la calma”

El exentrenador mexicano Enrique Meza se pronunció sobre las polémicas recientes que rodean a Javier "Chicharito" Hernández, máximo goleador histórico de la Selección Mexicana.

En entrevista, Meza fue cuestionado sobre el momento complicado que atraviesa el delantero, tanto en su carrera profesional como en su vida personal. El técnico destacó que el futbolista debe mantener la calma ante la presión mediática

“Tal vez desde que regresó a México se sintió atacado, a veces vejado, porque cualquier medio hablaba mal de Javier y él hizo un gran trabajo. Al día de hoy es el goleador más grande que ha dado México, por ahí él se sintió molesto. No es suficiente la razón para decir cosas, pero perdió un poco la serenidad. Yo no hablaría de perder el piso, simplemente hablaría de serenidad porque se sintió en un momento dado agredido y por eso contestó”.

Polémicas fuera de la cancha

En las últimas semanas, Chicharito ha estado en el ojo público, no tanto por su rendimiento deportivo, sino por sus declaraciones fuera de la cancha. La más reciente le generó fuertes críticas, al ser catalogada por varios sectores como machista y misógina, lo que ha afectado su imagen pública.

Para Meza, este tipo de reacciones reflejan una falta de inteligencia emocional por parte del delantero, lo que ha impactado tanto en su nivel futbolístico como en su reputación.

“Que se suavice, nadie está en contra de él. Sí fue el niño querido de todo México, todos disfrutamos de sus logros, de sus andanzas en el futbol porque nos gustaba cómo jugaba. Lo conozco desde que era niño, nadie está en contra de él, pero pierde la calma con mucha frecuencia y eso me parece que no es bueno”, agregó el exentrenador.

El legado de Chicharito

A pesar de las críticas, Enrique Meza reconoció la importancia de Hernández en el balompié nacional, recordando que sus goles y actuaciones en clubes europeos como el Manchester United, el Real Madrid y el Bayer Leverkusen marcaron una época para el futbol mexicano.

