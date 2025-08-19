'Chatón' Enríquez revela por qué perdió el piso en Liga MX: “Creí que ya merecía ir a Europa”

Uno de los campeones olímpicos con México en los juegos de Londres 2012, Jorge 'Chatón' Enríquez ha dado declaraciones acerca del por qué su carrera no despuntó como en algún momento se esperaba. Es el mismo exfutbolista quien ha admitido que en su momento fue rebasado por la fama y los excesos, causando un retiro prematuro.

Siendo el más reciente invitado del podcast El RePortero, conducido por Yosgart Gutiérrez, 'Chatón' explicó todos los problemas a lo largo de su carrera.

Enríquez fue parte de Chivas desde su debut hasta varios años después | Imago7

"Perdí el piso muy pronto"

Jorge Enríquez habló de manera sincera al respecto del por qué su carrera se truncó, expresando de igual manera que nunca pudo controlar sus deseos e impulsos como jugador profesional.

"Cuando tus resultados rebasan las expectativas que tienes, piensas 'me fue mucho mejor de lo que yo pensaba, entonces merezco algo mejor ¿no? una mejor mujer, mejor coche, mejor casa, ropa, salario', una realidad alterna de lo que eres o fuiste en algún momento", mencionó el exseleccionado nacional.

Uno de los equipos de 'Chatón' fue Santos Laguna | Imago7

Siendo todavía un jugador muy joven y parte de las promesas que tenía el futbol mexicano, la fama, sus deseos de sobresalir y algunos factores más, desestabilizaron por completo lo que pintaba para ser una mejor carrera, aunque en realidad, Enríquez sí terminó jugando en el 'Viejo Continente', pero lo hizo en equipos menores como el Omonia Nicosia de Chipre o Salamanca, de la Tercera División de España.

"Creí que merecía ir a Europa, que merecía un mejor salario, y al ver que no era equitativa la parte que yo quería y exigía de alguna manera me frustré demasiado, no tenía las herramientas para manejar el enojo, la depresión, la frustración, ahora he dedicado mucho esfuerzo y mucho estudio a la salud mental, me doy cuenta que estaba en cero", puntualizó.

El culpable del declive del 'Chatón': El 'Chatón'

El retiro de Jorge Enríquez llegó bastante pronto, pues a los 31 años el canterano de Guadalajara optó por 'decir adiós' siendo parte de los Venados de la Liga de Expansión; sin embargo, él mismo sabe que fue culpable de que su carrera se terminara tan pronto.

El último equipo en su carrera fue Venados | Imago7

"Tomé malas decisiones, no puedo culpar a absolutamente nadie, no tenía una preparación, no tenía una educación, ni las herramientas para darme cuenta de esas situaciones", finalizó.

