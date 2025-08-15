Recientemente durante el programa de Yosgart Gutierrez, El Reportero, el ex futbolista mexicano y miembro de la selección que ganó la medalla de Oro en Londres 2012, Jorge Enríquez, contó cómo vivió su depresión tras dejar el futbol.

La batalla más complicada de su vida

En la charla con Yosgart Gutierrez, el ex jugador mexicano, contó lo difícil que fue vivir en una depresión fuera de las canchas, asegurando que se refugió en todas las cosas que al final lo hundieron, así como declarara que salir adelante fue uno de sus mayores logros.

"Entrar en depresión casi me lleva a la muerte. Tuve tres intentos de suicidio. Entre el alcohol y las drogas. Hoy llevo más de 300 días limpio, vivo muy feliz y orgulloso, es mi mayor logro”, declaró el medallista de oro.

Además de expresar su difícil etapa en el último año, el Chatón Enríquez confesó sentirse feliz de estar cerca del año sin consumir ningún tipo de sustancia, asegurando que eso es más grande que cualquier otra cosa.

“Es el logro deportivo de mi vida; mejor de lo que viví deportivamente”, concluyó el Chatón.

Como futbolista, el mexicano fue parte de la generación dorada que levantó la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, además de jugar para equipos como Chivas, León y Santos.

