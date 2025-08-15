¿Jorge Torres Nilo se injertó pelo? El exfutbolista aclara los rumores

Durante el programa de Fox Sports, ‘Desencaja2’, con el Burro Van Rankin y Alonso Basurto, Jorge Torres Nilo quien fue el invitado de la noche, confesó las razones de su drástico cambio de peinado.

Jorge Torres Nilo | IG: @torresnilo

‘Me rapaba por mi esposa’

En un momento del programa, Van Rankin y Basurto bromeaban sobre la apariencia de Jorge Torres Nilo, asegurando que lucía bien con su nuevo peinado, incluso comentándole que debió usar esa imagen toda su carrera.

“Con ese look jugando, te hubieran contratado para mil comerciales, pelón te veías mal”, dijo el Burro Van Rankin a Torres Nilo, entre risas.

CAPTURA DE PANTALLA

La sorpresa fue cuando el ex jugador de Atlas, Tigres y Toluca, contó las razones de esa imagen tan característica suya en su carrera como futbolista, pues el ‘Pitu’, mantenía su cabeza calva para que su esposa lo pudiera reconocer dentro del campo de juego.

“Yo cuando jugaba, jugaba así porque mi esposa usa lentes, entonces para identificarte me rapaba”, confesó.

La sorpresa invadió el set, e incluso se le cuestionó si había usado injertos, pero Torres Nilo confirmó que es 100% su cabello real y que ahora que no es necesario que lo identifiquen en la cancha ya puede lucir su ‘melena’.

Torres Nilo como jugador | IMAGO7

