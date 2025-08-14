Los mejores memes de la posible llegada de JJ Macías a Pumas

El posible fichaje de José Juan Macías a Pumas generó algo de polémica, todo por el largo tiempo que la gran falta de minutos del jugador mexicano. ‘JJ’ tuvo grandes momentos con León, sin embargo, su paso por Chivas y Santos se vio mermado por las lesiones.

Aunque no se ha hecho un anuncio oficial con respecto al fichaje, las redes sociales ya hicieron lo suyo y comenzaron a burlarse de los Pumas. Desde el largo historial de lesiones, hasta la edad avanzada de algunos jugadores, estos son los mejores memes de la posible llegada de José Juan Macías.

Los mejores memes

Ahí viene en chinga el primer pendejo al que sí le gusta y le quiere dar el “beneficio de la duda” a JJ Macías jajajajajaja, ay Dios.pic.twitter.com/pxe17s72wS — Equipo sin remedio (@PumaExperto) August 13, 2025

Aarón Ramsey y JJ Macías encontrándose en Cantera pic.twitter.com/5xIY5o1ZNZ — Pumas En La Piel (@PumasELP) August 13, 2025

Los Pumas trajeron a Ramsey que ya era DT en Escocia, a Keylor Navas de 40 años y ahora JJ Macías sin ligamentos pero los cabrones están de hocicones que tienen un equipo época JAJAJA



pic.twitter.com/QTCD27Z4AN — Cañonero 🚂 (@Canionero_AFCAZ) August 14, 2025

JJ Macías debutando con los Pumas pic.twitter.com/VHi4iXETv3 — FER GOLPARA (@streber10) August 14, 2025

JJ Macias los primeros 15 minutos en Cantera pic.twitter.com/3VFkxwx4nP https://t.co/wbRKbhNAbM — MALVADO DR. TOCINO (@tocinosports) August 13, 2025

