Los mejores memes de la posible llegada de JJ Macías a Pumas

El conjunto del Pedregal buscará encontrar en el canterano de Chivas una solución en el ataque
REDACCIÓN RÉCORD
| 2025-08-14
| 14 Ago, 2025

El posible fichaje de José Juan Macías a Pumas generó algo de polémica, todo por el largo tiempo que la gran falta de minutos del jugador mexicano. ‘JJ’ tuvo grandes momentos con León, sin embargo, su paso por Chivas y Santos se vio mermado por las lesiones.

Aunque no se ha hecho un anuncio oficial con respecto al fichaje, las redes sociales ya hicieron lo suyo y comenzaron a burlarse de los Pumas. Desde el largo historial de lesiones, hasta la edad avanzada de algunos jugadores, estos son los mejores memes de la posible llegada de José Juan Macías.

Los mejores memes

 

 

 

 

 

