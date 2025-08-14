Faitelson y Marc Crosas vuelven a enfrascarse por polémica con Alana Flores

La pelea entre Alana Flores y Gala Montes será en un par de días, por lo que un último careo antes del combate se suscitó hace unas horas. David Faitelson fue el encargado de presentar a ambas peleadoras en la pequeña confrontación que tuvieron, sin embargo, él también se llevó algo de protagonismo.

El analista de TUDN tuvo una polémica con Alana cuando fue su participación en La Velada del Año, en la que la llamó "streamer que se disfraza de boxeador"”. Varios de los detractores de Faitelson cargaron contra él por dichas declaraciones, siendo Marc Crosas uno de ellos, quien lo hizo a través de su cuenta de X.

¿Qué dijo Marc Crosas?

El catalán subió un video a sus redes del careo que tuvieron ambas peleadoras, con la leyenda: "Con dinero baila el perro, ¿o cómo era el dicho David Faitelson?", lo que provocó la respuesta del periodista.

"Pues será en tú educación. Más bien me adapto a los tiempos y entiendo que se trata de un espectáculo surgido a raíz de la decadencia del boxeo, como tú lo haces en la Kings League. Y bueno, yo seré un 'perro que baila con dinero' y tú un futbolista mediocre que vino a cambiar espejitos por oro", respondió David.

El exfutbolista que estuvo en La Masía respondió a las declaraciones de David con una publicación que el exESPN hizo, en la que habló sobre Alana Flores.

