Gala Montes vs Alana Flores: “Me da miedo” ¿Se cancela la pela de box?

La actriz Gala Montes busca llegar con buena condición física a la pelea que tendrán contra Alana Flores en agosto dentro de ‘Supernova Orígenes’ en el Palacio de los Deportes, así que ambas se están preparando para dicho encuentro.

La función de box programada para el próximo 17 de agosto, es el evento más esperado por parte de los seguidores de ambas famosos. Y al respecto, la exparticipante de La Casa de los Famosos reveló cómo se encuentra.

Gala Montes confiesa sus temores

En una entrevista para ‘De Primera Mano’, Gala Montes habló abiertamente sobre su preparación y los sentimientos que enfrenta rumbo a la pelea. Sin ocultar su nerviosismo, la actriz reconoció que el reto de subir al ring contra Alana Flores le provoca temor.

“Es una mujer muy comprometida, sumamente disciplinada, me gusta una contrincante que se tome las cosas en serio y me rete a ser mejor”, expresó.

A pesar de la presión, Montes ve este combate como una oportunidad para superar sus límites y fortalecer su carácter tanto dentro como fuera del cuadrilátero.

La rutina de entrenamiento de Gala

Durante la charla, la también cantante reveló la exigente preparación física y mental que ha adoptado para estar lista. Su entrenamiento diario supera las dos horas e incluye cambios drásticos en su estilo de vida, como eliminar las fiestas y priorizar el descanso.

“Este es un deporte en el que hay que comprometerse mucho”, afirmó.

Además de la preparación física, la actriz enfatizó que el boxeo le ha brindado aprendizajes personales que la han transformado: “Me ha hecho ser mejor persona y estoy orgullosa. Para cuando pasen estos meses voy a estar lista para enfrentarme a la gran Alana”.

Aunque admite sentir miedo, Gala Montes ve esta emoción como un combustible que la impulsa a mejorar: “Es algo retador, obviamente me da miedo, me pone nerviosa, pero me encanta estar nerviosa, me encanta el miedo porque ahí es cuando uno crece”.

