Milan vs Hellas Verona EN VIVO Serie A Jornada 17
Esteban Gutiérrez
28 de Diciembre de 2025

 

 

El AC Milan cierra el año 2025 en casa recibiendo al Hellas Verona este domingo en San Siro. Tras un empate con sabor a poco en la jornada anterior, el conjunto rossonero tiene la obligación de sumar de a tres para mantenerse en la lucha directa por el Scudetto. 

Actualmente, el Milan se ubica en la segunda posición con 32 puntos, a solo uno del líder Inter, lo que convierte este duelo en una cita imperdible para la afición.

El momento del Milan es de una solidez envidiable, aunque con un ligero traspié reciente. Vienen de un empate 2-2 frente al Sassuolo, un resultado que cortó una racha de tres victorias consecutivas. Con 24 goles a favor y solo 13 en contra, el equipo ha demostrado equilibrio, pero sabe que ante rivales de la zona baja no puede permitirse conceder unidades.

Por su parte, el Hellas Verona llega a Milán en una situación comprometida pero con el ánimo por las nubes. Se encuentran en la 18ª posición con 12 puntos, habitando los puestos de descenso. Sin embargo, en la fecha pasada lograron una victoria balsámica de 2-1 sobre la Fiorentina, resultado que les permite soñar con salir de la zona roja. 

Las estadísticas históricas juegan a favor de los locales. El Milan ha ganado los últimos cinco enfrentamientos directos contra el Verona, incluyendo un 1-0 en febrero de este año. 

La defensa del Verona, que ha encajado 22 goles en 15 partidos, tendrá la difícil tarea de frenar a un ataque liderado por Christian Pulisic, quien sigue siendo la pieza diferencial del esquema milanista.

