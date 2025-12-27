Checo Pérez confirma adiós de la F1 después de su etapa con Cadillac: "es mi último proyecto"

La última gran apuesta del mexicano. Sergio 'Checo' Pérez está a semanas de regresar a la Fórmula 1 tras un año sabático y pese a que su aventura con Cadillac aún no comienza oficialmente, el #11 sabe que este es su proyecto de despedida de la máxima categoría.

Checo Pérez, en 2024 | RBR

¿Qué dijo Checo Pérez sobre Cadillac?

Checo Pérez aseguró que su regreso a la F1 con Cadillac representa el proyecto más importante y el último de su trayectoria en el automovilismo, por lo que está decidido a convertirlo en un éxito desde el inicio.

En entrevista para Autorace, el veterano piloto tapatío destacó la relevancia de esta nueva etapa y la influencia que ahora tiene dentro del equipo.

"Será mi proyecto principal, el más grande y el último en este deporte. Quiero estar seguro de que sea un regreso exitoso", afirmó Pérez, quien no dejó de reconocer su paso por Red Bull, aunque subrayó que en esta nueva escudería tiene la oportunidad de aportar ideas y solicitar condiciones que ayuden al crecimiento del equipo.

Bottas y Checo | @Cadillac_F1

Cadillac escucha a Checo Pérez

Asimismo, el piloto mexicano resaltó la comunicación que mantiene con Cadillac y el papel activo que desempeña en el desarrollo del proyecto.

"Es increíble poder hablar con el equipo. Me he enfocado en algunos aspectos específicos, dándoles orientación. Es fantástico estar en un equipo donde sientes que tienes influencia y puedes pedir ciertas cosas", señaló.

Checo vuelve con Cadillac | @Cadillac_F1

Optimista con su regreso a la F1

De cara a la temporada 2026, Pérez se mostró optimista sobre el desempeño que podrá tener Cadillac en su debut en la F1, donde compartirá equipo con el finlandés Valtteri Bottas. Para el mexicano, el punto de partida no será lo más importante, sino la velocidad con la que puedan evolucionar.

"Para mí es un poco irrelevante dónde empecemos. Es más importante la rapidez con la que podamos progresar. Queremos hacer crecer al equipo desde el día uno y creo que podremos sorprender a mucha gente. Uno de los objetivos es tener un gran impacto en la Fórmula 1 desde el inicio", aseguró.