Fichajes 2025: Los nombres que rompieron la banca y que puedes seguir en TikTok

El verano de 2025 quedará en la memoria como una de las ventanas de transferencias más espectaculares de los últimos años. Con la Premier League como principal motor financiero, los clubes europeos han desembolsado cifras astronómicas para asegurar a las estrellas del presente y del futuro.

Dentro de TikTok, la afición del futbol esta siempre pendiente de los movimientos que hay durante el verano, tan es así que el #fichajes cuenta con más de 6K posteos durante los últimos 3 meses, temporalidad en la que los jugadores cambian de equipo.

Jugadores se movieron en el mercado mundial | AP

Te presentamos a los protagonistas de los traspasos más caros y te decimos dónde puedes seguirlos en TikTok para no perderte ni un detalle de su nueva etapa con los equipos de élite.

1. Florian Wirtz: El Mago Alemán Aterriza en Anfield

El fichaje del verano. El Liverpool ha hecho una apuesta histórica por el joven talento alemán, convirtiéndolo en uno de los jugadores más caros de la historia.

• Jugador: Florian Wirtz

• Nuevo Equipo: Liverpool FC

• Cifra del Traspaso: 137.5 millones de euros

• Síguelo en TikTok: @flowirtz

Se unió a los reds | AP

2. Hugo Ekitike: Potencia Francesa para el Ataque 'Red'

El Liverpool no se conformó con un solo golpe y añadió más pólvora a su delantera con el fichaje del prometedor atacante francés.

• Jugador: Hugo Ekitike

• Nuevo Equipo: Liverpool FC

• Cifra del Traspaso: 95 millones de euros

• Síguelo en TikTok: @hekitike

3. Luis Díaz: 'Lucho' Conquista la Bundesliga

En uno de los movimientos más sonados, el extremo colombiano cambia la Premier por el gigante alemán, buscando nuevos retos.

• Jugador: Luis Díaz

• Nuevo Equipo: Bayern de Múnich

• Cifra del Traspaso: 75 millones de euros

• Síguelo en TikTok: @luisdiaz_foutboll7 (Cuenta frecuentemente asociada y con contenido del jugador)

Fichó con Bayern | AP

4. Dean Huijsen: La Apuesta de Futuro del Real Madrid

El gigante español invierte en la juventud y el talento del defensa hispano-neerlandés para asegurar el futuro de su zaga.

• Jugador: Dean Huijsen

• Nuevo Equipo: Real Madrid

• Cifra del Traspaso: 63 millones de euros

• Síguelo en TikTok: @deanhuijsen1

TikTok se ha convertido en un destino donde los aficionados al deporte pueden descubrir una nueva comunidad y conectar con sus eventos y atletas favoritos de nuevas formas. Buscamos constantemente abrir la puerta a contenidos inolvidables para los aficionados al deporte que no encontrarán en ningún otro sitio.

Llegó al Real Madrid | AP

