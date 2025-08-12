El debut de Saint-Maximin… con los tacos y el picante en México

Allan Saint-Maximin parece estar disfrutando su nueva etapa en México. El flamante fichaje del Club América no solo se ha adaptado rápidamente a la dinámica del equipo, sino que ya comenzó a sumergirse en la cultura mexicana… ¡y en su gastronomía!

'Maxi' luciera el 97 en América

En un video compartido por el propio club, se puede ver al atacante francés en el comedor de Coapa degustando sus primeros tacos mexicanos. Entre risas, Saint-Maximin admitió que estaban “muy picantes”, pero eso no fue impedimento para que se los comiera con gusto. Incluso, dejó escapar su primera grosería mexicana.

“¡Está muy picante! ¡Ah cabrón!”, exclamó entre carcajadas “Están muy buenos, me gustaron mucho. Muy picantes, pero en mi país el picante está bien”.

Un poco picantes, ¡pero le gustaron! 🌮🌶️ pic.twitter.com/jc5bCGpfpq — Club América (@ClubAmerica) August 12, 2025

Afición reacciona a Saint-Maximin

En redes sociales, la afición azulcrema recibió con alegría y simpatía el gesto del futbolista, destacando su buena actitud y disposición para adaptarse a la vida en México. Sin embargo, también hubo comentarios en tono de broma pidiéndole a la directiva que tenga cuidado para que el francés no sufra problemas estomacales antes de su esperado debut con el América.

