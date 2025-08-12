Fichaje de Saint-Maximin pone al América como el más grande de México, según la Ligue 1

La Ligue 1 celebró la llegada del francés al Club América
Fernando Villalobos Hernández
| 2025-08-12
Allan Saint-Maximin, nuevo jugador del Club América
La llegada de Allan Saint-Maximin al Club América fue una noticia que traspasó fronteras y en Francia fueron contundentes con la llegada del nuevo refuerzo de Las Águilas: Llega al equipo más grande de México.

Allan Saint-Maximin es presentado con América | X: @ClubAmérica

Por medio de la cuenta oficial de la Ligue 1 en español, la quinta liga de mayor nivel en el mundo felicitó a Saint-Maximin por su fichaje con el América y de paso ‘terminó’ con el debate de quién es el equipo más grande de la Liga MX.

Allan Saint-Maximin llega al más grande”, escribió la Ligue 1 en redes.

Saint-Maximin, águila en el corazón

La cuenta de la Ligue 1 ha dedicado varias publicaciones a Saint-Maximin desde el pasado viernes cuando llegó a México y también en uno de sus posteos hicieron referencia a que el francés ya era águila de corazón por su paso en el Niza hace algunos años atrás.

“Allan Saint-Maximin con el águila en el corazón”

|

