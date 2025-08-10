Allan Saint-Maximin llega a México y presume reloj de casi 9 millones de pesos

El nuevo refuerzo del Club América, Allan Saint-Maximin, ya está en la Ciudad de México y lo hizo fiel a su estilo: con lujo y personalidad desbordante.

Allan Saint-Maximin llega a México | MEXSPORT

Conocido por su gusto por la moda y las prendas excéntricas, el atacante francés arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México luciendo un Richard Mille RM 72-01 “Snow-Set”, una pieza exclusiva de la alta relojería valuada en casi nueve millones de pesos.

Richard Mille RM 72-01 “Snow-Set”

Este modelo, considerado una joya para coleccionistas, destaca por su diseño totalmente engastado con diamantes y por ser parte de la línea “Lifestyle Flyback Chronograph” de la firma suiza Richard Mille. No solo es un símbolo de precisión y tecnología, sino también de estatus.

El RM 72-01 “Snow-Set” ya ha sido visto en manos de figuras de talla mundial, como Tom Brady, leyenda de la NFL, quien en más de una ocasión ha portado la misma referencia que ahora luce el nuevo atacante azulcrema.

Saint Maximin, nuevo jugador del América |

