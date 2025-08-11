¡Siguen las bajas! Conductor de Fox Sports dice adiós al canal tras gran polémica

Desde hace varias semanas Fox Sports México no ha parado de anunciar bajas en su equipo de talento y este lunes se hizo oficial una de las despedidas ‘más cantadas’ de canal: Fernando Cevallos.

Fernando Cevallos dice adiós a Fox Sports | X: @FerCevallosF

Por medio de sus redes sociales, Fernando Cevallos confirmó lo que se sospechaba desde hace varios meses atrás y el periodista deportivo anunció el fin de su era en Fox Sports.

“Llegó el momento de decir adiós y GRACIAS… Tras cuatro años de debates, polémicas, historias, anécdotas, coberturas, transmisiones y momentos inolvidables me despido de Fox Sports México” escribió en redes.

|

La polémica de Cevallos y Fox Sports

La salida de Fernando Cevallos de Fox Sports México no tomó por sorpresa a nadie, pues desde el mes de abril que le periodista mexicano no aparece a cuadro como habitualmente lo hacía, esto a raíz de una polémica en el canal.

De acuerdo diversos reportes, Fox Sports Mexico habría ‘castigado’ a Cevallos debido a contradecir la postura de la empresa en la disputa legal que sostenían ante Grupo Pachuca, castigo que terminó en su salida del canal.

Cevallos llegó a Fox Sports en 2021 | X: @FerCevallosF

Fernando Cevallos no agradece a Fox Sports México

En la publicación dónde hace oficial su salida de Fox Sports, Fernando Cevallos también aprovechó para dar las gracias a sus compañeros con los que compartió cuadro durante cuatro años y a los televidentes que lo acompañaron en el camino, no así a la empresa.

“GRACIAS a cada uno de mis compañeros con los que pude compartir día a día y GRACIAS a ustedes que me acompañan en este camino que pronto tomará un nuevo rumbo…”

Cevallos junto al equipo de Fox Sports | X: @FerCevallosF

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR. ¡BODA DEL AÑO! CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA ANUNCIAN QUE VAN A CONTRAER MATRIMONIO