Carlos Hermosillo tunde a Anselmi por declararse inocente de infidelidad a Cruz Azul: “Es un descarado”

Carlos Hermosillo reaccionó tras las declaraciones realizadas por Martín Anselmi quien dijo que no le fue infiel al Cruz Azul al afirmar que simplemente fue un desafío (Porto) que quiso tomar y que era algo irrechazable.

El analista de FOX Sports recalcó su postura sobre el estratega argentino asegurando que ya tenía presupuestada su salida incluso tomando acciones, sacando a sus hijos de la escuela, desde meses antes para dejar al conjunto cementero.

Contra Anselmi l IMAGO7

Hermosillo no se guardó nada durante la emisión de La Última Palabra: “Es un descarado. Las formas no fueron las correctas. Yo sé que él tenía meses tramitando…sacó a sus hijos de la escuela, estaba preparando el asunto”.

Hermosillo lo declara infiel

“La forma en la que se fue me parece muy baja. Que hoy hable en Argentina y lo defiendan allá, felicidades. No duden que va a estar acá. De lo que decía él (Martín Anselmi), para mí más que infiel, traicionó a la institución, al equipo y a su afición”, mencionó Hermosillo.

Hermosillo sobre Anselmi l CAPTURA

¿Qué dijo Anselmi en Argentina?

Martín Anselmi terminó su ciclo con el Porto y al regresar a Argentina habló sobre lo sucedido con La Máquina del Cruz Azul remarcando que si fue el villano no fue por las formas que terminó desatando una novela.

“Yo creo que infiel no le fui; tendríamos que desarrollar qué es ser infiel, pero no estábamos de la mejor manera en el club que era y que era un desafío al que teníamos que decir que sí. Que puedo ser el villano por haberme ido a Porto, sí puedo ser; pero no por las formas, las formas no te lo voy a perdonar”, dijo en charla con Clank Media.

Anselmi en Cruz Azul l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR. ¡BODA DEL AÑO! CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA ANUNCIAN QUE VAN A CONTRAER MATRIMONIO