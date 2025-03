Carlos Hermosillo ‘estalló ante la LIGA MX’ por las pésimas condiciones del campo del Estadio Jalisco

Uno de los jugadores que más ilusionó a toda la afición celeste por su paso en Cruz Azul, fue Carlos Hermosillo. El máximo anotador de La Máquina, le dejó muy gratos recuerdos a toda la fanaticada; como cuando tiró con maestría el penal ante Comizzo en la Gran Final de la octava estrella de Cruz Azul.

Ahora, el exjugador que salió de la cantera del América, es analista en la cadena Fox Sports. Hermosillo, ha tenido un importante paso por los medios de comunicación, donde ahora se encarga de analizar el deporte que jugó.

Hermosillo en aquella final | MEXSPORT|

En su último programa, ‘El Grandote de Cerro Azul’ se mostró bastante molesto por las pésimas condiciones del Estadio Jalisco, en el juego entre Chivas y Cruz Azul. El exjugador, mencionó que fue un grave error la decisión de trasladar el partido al Coloso de la Calzada Independencia, pues afectó a la integridad física de los jugadores.

En sus redes sociales, después de conocer la lesión de Omar Campos por El Francotirador en X, Hermosillo comentó toda su molestia por la decisión de la Liga MX. “Es una pena que los dueños de los equipos, que la Liga MX no se preocupen por la integridad de los jugadores, no se preocupen porque exista una buena cancha.”

