¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo entregó a Georgina Rodríguez?

¡Retumban las campanas y habrá boda memorable! Ocho años después de su primera aparición pública, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez contraerán nupcias, en una noticia que impactó al mundo entero. Fue la pareja del futbolista quien compartió en sus redes sociales una foto de las manos de ambos, la de ella con un enorme anillo que por sí solo ha dado de que hablar.

La lujosa joya es casi del largo de la falange proximal del dedo anular de Georgina, con un anillo blanco brillante, ovalado, en una base plateada que bien podría ser oro blanco. Aunque de momento no se sabe de qué marca es, no hay duda alguna que CR7 desembolsó una importante cantidad de dinero en este especial obsequio.

La pareja anunció su compromiso recientemente | INSTAGRAM: @georginagio

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez?

Según un joyero especializado, Iñaki Torres, entrevistado por la revista Hola, el anillo podría alcanzar un valor de entre 10 y 12 millones de euros, que corresponde a aproximadamente 130 millones de pesos mexicanos. En el pasado, a Georgina se le ha visto utilizar joyas Cartier, por lo que medios especializados especulan que este podría ser el mismo caso y que la joya tendría un valor mínimo de 5 millones de euros.

De acuerdo con los análisis que han realizado, la sortija es el clásico modelo Cartier 1895, con un diamante de al menos unos 40 quilates, que le han valido comparaciones con el famoso anillo que Richard Burton le dio a Elizabeth Taylor. Además, hay diamantes más pequeños incrustados para realzar más el brillo de la pieza.

Así es el anillo que recibió Georgina | CAPTURA

¿Desde cuándo son pareja Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

Fue a finales de 2016 que la pareja comenzó a salir, pero se oficializó en enero de 2017. Desde entonces su familia ha crecido, pues además de Cristiano Jr. (15 años), la pareja tiene a los gemelos Eva Maria y Mateo (ocho años, adoptados), y sus hijas biológicas, Alana (siete) y Bella (tres); el hermano gemelo de esta última, Ángel, desafortunadamente murió al momento del parto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Confirman el romance? Nicki Nicole y Lamine Yamal dan pistas sobre posible relación

La famosa pareja se casará pronto | INSTAGRAM: @georginagio