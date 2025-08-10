Multitud celeste recibe a Cruz Azul en San Luis y afecta hasta a Marilyn Manson

La pasión por Cruz Azul se desbordó este domingo en San Luis Potosí, donde decenas de aficionados recibieron al equipo previo a su duelo contra Atlético de San Luis en la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX.

A pesar de la reciente eliminación de la Leagues Cup que incluyó una goleada de 7-0 sufrida ante Seattle, la afición cementera demostró su apoyo incondicional. Con banderas, bengalas azules, cánticos y tambores, los seguidores de La Máquina se concentraron en la entrada del hotel donde el plantel se hospedó para su concentración previa al partido.

Recibieron al equipo | CAPTURA

Hasta Marilyn Manson salió afectado…

La multitud no solo llamó la atención por su fervor futbolero, sino que incluso afectó a Marilyn Manson, quien también se encontraba en San Luis Potosí para presentarse la noche del 10 de agosto en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina (FENAPO).

De acuerdo con reportes, la gran cantidad de aficionados bloqueando la entrada del hotel obligó al músico estadounidense a salir por otra puerta para poder abandonar el lugar.

El cantante se vio afectado | X

Cruz Azul buscará este lunes por la tarde sumar puntos en la Liga MX tras su regreso de la Leagues Cup. Actualmente el conjunto celeste marcha séptimo en la tabla general y con una victoria puede escalar hasta el tercer puesto sólo por detrás de Pachuca y Tigres.

La afición apoyó al equipo | MEXSPORT

