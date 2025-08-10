Así fue el curioso encuentro entre Brian Rodríguez y Policía en el Estadio Azulcrema

El encuentro entre las Águilas del América y los Gallos Blancos Querétaro tuvo un caos en el Estadio Azulcrema que tuvo una tormenta eléctrica hasta un apagón cuando todo se disponía a iniciar tras un retraso de más de hora y media.

Sin embargo, hubo un curioso encuentro entre Brian Rodríguez y un elemento de seguridad en el perímetro de las gradas y el córner durante el juego. El uruguayo se disponía a ejecutar un tiro de esquina cuando ligeramente empujó a una policía que se encontraba de espaldas.

Encuentro l X:El_Hincha12

El jugador del América quien se encontraba concentrado con la mirada puesta en el esférico y el área rival sintió el empujoncito y tomó del brazo a la mujer que se encontraba para tratar de que no cayera incluso sonrío.

Al pie del cañón

Mientras tanto la elemento de seguridad se mantuvo firme y no se ‘inmutó’ ante lo sucedido, ella siguió concentrada sobre la protección al pie de la tribuna con la mirada hacia los aficionados incluso con un gesto en la cara con lo sucedido.

Brian Rodríguez l IMAGO7

¿Brian Rodríguez se queda?

Una de las situaciones que sigue apuntando al América es la posible salida de Brian Rodríguez, los rumores habrían puesto al uruguayo fuera del equipo; sin embargo, el propio jugador ha confirmado todo y buscará continuar en Coapa.

Por ahora, el América ya tendría una oferta de renovación para unos de los jugadores más importante del conjunto dirigido por André Jardine.

América l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ISMAEL GOVEA SE PRONUNCIA AL RESPECTO TRAS LOS RUMORES DE SU SALIDA DE SANTOS

