Brian Rodríguez, nuevo refuerzo del América, le confesó a RÉCORD que buscará hacerse de un sitio en la titularidad azulcrema, por lo que pretende ponérsela difícil al técnico, Fernando Ortiz, para elegir su once inicial; esto, después de haber tenido su primer partido como titular ante Necaxa, donde dio su primera asistencia, a Roger Martínez, en el gol del triunfo ante los Rayos.

“La verdad que si está complicado (hacerse de un lugar como titular) pero trabajando y queriendo salir adelante se la pondré muy difícil al Tano y ya el verá, ese ya es su problema. Pero quiero aportar y ayudar al equipo donde me toque, los minutos que me toque y las oportunidades que me toque”, sentenció el atacante uruguayo.

Asimismo, admitió que anhelaba mucho tener su debut con el conjunto de Coapa mismo que vivió ante San Luis en el Estadio Azteca, y reconoció que lo más difícil en su adaptación al conjunto azulcrema y a nuestro país ha sido la altura de la Ciudad de México.

“Era un debut deseado, ya quería jugar. Tuve minutos contra San Luis, pero quería hacerlo desde el principio y aportar mucho más al equipo. Estoy muy contento y más con la victoria.

“Me ha costado más la altura, creo que la altura es lo que me afecta más, pero como le dije antes, mis compañeros lo hicieron mucha más fácil la adaptación y estoy muy contento”, mencionó.

Sobre la exigencia que se vive en el América, el extremo uruguayo señaló que esto no le asusta, ya que él dijo quiere lograr cosas importantes en este club, pues considera que ha dado un gran paso en su carrera.

“No me asusta, me da mucha más confianza querer lograr cosas importantes en un equipo tan grande, es muy importante también para mi carrera y quiero aportarles de donde me toque”, finalizó.

