¿Reportan contingencia ambiental? Checa el Hoy No Circula del jueves 8 de enero

El programa vehicular está vigente todos los días en la Ciudad y Estado de México

Toda la semana te informamos de los días que no circula tu vehículo.
Toda la semana te informamos de los días que no circula tu vehículo. | FB: @orientadorvial
Jorge Reyes Padrón
7 de Enero de 2026

No salgas sin revisar si tu vehículo puede circular o no este jueves 8 de enero de 2025, o podrías llevarte una infracción o ir al corralón.

¿Qué vehículos no circulan y en qué horario?

Este jueves 8 de enero la contingencia ambiental no está contemplada, pero aun así NO podrán circular los vehículos con holograma 1 y 2, con engomado VERDE y terminación de placas 1 y 2, así como vehículos foráneos y con permisos.

¿Qué vehículos SÍ circulan?

Para los que NO aplican y que SÍ pueden circular este día son los vehículos con holograma 0 y 00, además de los híbridos y eléctricos.

El horario en que se aplica el Programa Hoy No Circula, tanto en la CDMX como en el Edomex, es de las 05:00 a las 22:00 horas.

¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy No Circula?

En caso de que un vehículo circule el día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2,075 a 3,113 pesos.

¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy No Circula?

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco
