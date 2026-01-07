VIDEO: Momento en que agente del ICE mata a mujer en Minneapolis; el alcalde explota: “¡Lárguense de la ciudad!”

En pleno operativo migratorio del gobierno de Donald Trump, Minneapolis fue escenario de una tragedia que ‘encendió’ las calles y desató la furia del alcalde. En medio del despliegue de más de 2 mil agentes federales, un elemento del ICE disparó y mató a una mujer que, según versiones oficiales, intentó atropellarlos con su vehículo.

La escena ocurrió en un barrio residencial. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el agente actuó “en defensa propia” al temer por su vida y la de sus compañeros. Sin embargo, las imágenes y el caos que siguieron al tiroteo pintan otra historia.

“Atropellar a nuestros agentes del orden con la intención de matarlos es un acto de terrorismo”, sentenció la vocera del DHS, Tricia McLaughlin. “Un agente del ICE disparó en defensa propia. La presunta autora fue alcanzada y falleció”.

La gente no está nada contenta con los operativos del ICE / AP

“ICE fuera de Minnesota”

Lo que siguió fue furia. En redes sociales y en las calles, la comunidad reaccionó de inmediato. Decenas de manifestantes llegaron al lugar, rodeados por cinta amarilla, autos chocados y agentes federales. Las consignas no tardaron: “¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡ICE fuera de Minnesota!”.

Entre silbatos, pancartas y gritos, el descontento se volvió viral. En X (antes Twitter), las imágenes del operativo circularon junto con videos del vehículo estrellado y el fuerte despliegue militar.

Un agente del ICE disparó contra una mujer que iba en su camioneta / AP

El alcalde estalla: “¡Lárguense de Minneapolis!”

El más duro fue Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, quien no se guardó nada: “¡Lárguense de Minneapolis! No los queremos aquí”, dijo frente a cámaras.

Y agregó con tono contundente: “Estás haciendo exactamente lo contrario. La gente está siendo destrozada. Los residentes de Minneapolis que han contribuido tanto a nuestra ciudad, a nuestra cultura, a nuestra economía, están siendo aterrorizados y ahora alguien está muerto”.

La gente de Minneapolis salió a las calles a protestar contra el ICE / AP

La operación migratoria en cuestión es considerada por el propio gobierno como la más grande en la historia reciente, centrada en las comunidades migrantes de origen somalí en el área metropolitana de Minneapolis y St. Paul.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, incluso acompañó a los agentes durante uno de los arrestos. Según el DHS, “el detenido era buscado por cargos graves en Estados Unidos y Ecuador”.

El gobierno de Minneapolis pide a sus ciudadanos salir a protestar en calma / AP

¿Hasta cuándo?

Aunque se justifica bajo el argumento de combatir fraude y tráfico de personas, para muchos, la operación huele a persecución. Con un saldo fatal, la tensión entre el gobierno federal y las autoridades locales está al límite.

En Minneapolis, la indignación crece. La comunidad exige justicia y protección, no redadas ni violencia. Y el grito se escucha claro: “ICE, fuera de aquí”.

EL MOMENTO DEL DISPARO 👇🏻