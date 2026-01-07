VIDEO: Morenista asegura que narco genera más de 100 mil empleos en México; “Es difícil de enfrentar”

Adriana Marín, encargada de comunicación del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, provocó una fuerte reacción luego de afirmar que el narcotráfico es uno de los principales generadores de empleo en el país, lo que lo convierte, en su opinión, en un fenómeno complejo de combatir.

La declaración de Marín fue difundida durante su participación en el programa “Razonados” del diario La Razón, donde abordó el fenómeno del crimen organizado y su relación con la falta de oportunidades laborales en el país.

iStock

“El narco recluta a miles de personas”

En el programa, Marín mencionó que organizaciones criminales reclutan entre 160 mil y 180 mil personas al año y requieren incorporar más de 350 a la semana para suplir a quienes son detenidos o asesinados. A su juicio, este flujo constante de reclutamiento convierte al narcotráfico en una fuente de empleo que ni el Estado ni el sector privado han logrado suplir.

iStock

“El narcotráfico es uno de los principales empleadores a nivel nacional”, dijo Marín, y agregó que las promesas de dinero y reconocimiento que ofrecen estas organizaciones son atractivas para personas sin oportunidades laborales ni expectativas de futuro.

La funcionaria aclaró posteriormente que no pretendía justificar al crimen organizado, sino describir una "realidad social" para explicar por qué es difícil enfrentarlo únicamente con estrategias de seguridad. Sin embargo, la frase provocó reacciones críticas en redes y entre analistas.

La Razón

Reacciones y debate público

La afirmación de Marín fue interpretada por algunos usuarios en redes como una normalización del papel del narcotráfico en la economía informal, mientras que otros señalaron que su comentario buscaba enfatizar la necesidad de políticas públicas que generen más oportunidades de empleo para disminuir el reclutamiento delictivo.

iStock

Especialistas en seguridad han señalado que el fenómeno del crimen organizado en México es un problema multifactorial que requiere estrategias amplias, incluyendo políticas sociales, económicas y de fortalecimiento institucional, además de acciones de seguridad.