VIDEO: Café Tacvba exige a sus disqueras bajar su música de Spotify

Rubén Albarrán no se anduvo con rodeos. En un video publicado en redes sociales, el vocalista de Café Tacvba anunció que entregaron cartas a Universal Music México y Warner Music México para que bajen todo su catálogo de Spotify. El motivo: protestar contra el uso de sus regalías para financiar la guerra.

“Solicitamos que se baje el catálogo de Café Tacuba de la plataforma Spotify”, dijo el cantante mexicacno. “Las razones ya las conocen: las inversiones en armamento, la publicidad de ICE, la utilización de un Royalty Pool totalmente injusto, nuestras regalías de miseria…”.

Café Tacvba no está de acuerdo que se use su música para financiar armas de guerra / FB: @cafetacvbaoficial

Café Tacvba llama a boicotear a Spotify

El músico explicó que el grupo no quiere seguir alimentando un sistema que considera violento y explotador: “No queremos que nuestras regalías, el dinero que nos quitan, sean utilizadas para patrocinar guerras y acciones por demás reprobables”.

También hizo un llamado directo a sus fans: “Invito a nuestros seguidores a que escuchen nuestra música en otras plataformas, o mejor aún que la boicoteen, y no formen parte de los abusos del poder, de las guerras en curso, la violencia…”.

Grupos de rock acusan a Spotify de invertir en recursos en armas / Redes Sociales

Un movimiento global contra Spotify

La denuncia de Café Tacvba se suma a un movimiento creciente de músicos que han retirado su música de la plataforma. El CEO de Spotify, Daniel Ek, ha sido duramente criticado por invertir en Helsing, una empresa de inteligencia artificial militar.

Rubén Albarrán presentó cartas a sus disqueras para que retiren su catálogo / FB: @RubenAlbarranOficial

La protesta incluye nombres como Björk, Lorde, Massive Attack, Deerhoof, King Gizzard & the Lizard Wizard y Godspeed You! Black Emperor, entre muchos otros, que también han pedido que bajen su música.

Entre las razones del retiro, además de las inversiones bélicas, se encuentran:

El uso injusto de inteligencia artificial sin etiquetar.

El modelo de pago de regalías que, según muchas bandas independientes, es insuficiente para sostener una carrera.

La publicidad de agencias como ICE, acusadas de redadas migratorias inhumanas.

El músico llama a boicotear la plataforma de Spotify / FB: @RubenAlbarranOficial

La postura de Café Tacvba ha sido clara: ni armas, ni injusticia, ni silencio.