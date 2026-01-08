“Cuando llegué ya estaba tirado”, revela vocalista de Banda MS sobre la muerte de Gerson Leos

La muerte de Gerson Leos ha generado conmoción en el medio musical, luego de que se dieran a conocer detalles sobre cómo fue localizado sin vida en un campo de béisbol. En medio del impacto por la noticia, Alán, vocalista de Banda MS, compartió públicamente los momentos previos a llegar al lugar donde se encontraba el cuerpo.

El vocalista de Banda MS compartió detalles sobre los momentos previos al hallazgo de Gerson Leos en un campo de béisbol./ IG

De acuerdo con el testimonio del cantante, todo ocurrió de manera repentina, cuando recibió una llamada que alertaba sobre el estado de salud de Gerson. En ese momento, Alán se encontraba con su familia, por lo que la noticia lo tomó completamente por sorpresa.

¿Qué dijo el vocalista de Banda MS sobre los hechos?

Alán relató ante medios de comunicación cómo se enteró de la situación y el trayecto que realizó tras recibir la llamada de auxilio. El vocalista explicó que se trasladó de inmediato al lugar donde se encontraba Gerson, con la esperanza de que la situación no fuera grave.

La muerte de Gerson Leos ha generado consternación entre músicos y seguidores del regional mexicano./ @bandamsoficial

“Venía llegando de Guadalajara, fui a comer con mi esposa y mis hijos y me habla la esposa del Chilas y me dijo que se había puesto malo en el campo y ya nos fuimos rápido y cuando llegué ya estaba tirado…”, dijo Alán a medios de comunicación.

El músico explicó que al arribar al campo de béisbol se encontró con una escena que lo dejó en shock, al confirmar que Gerson ya no respondía. El momento fue descrito como uno de los más difíciles que ha enfrentado, tanto a nivel personal como profesional.

@yoamomimazatlan Alan de Banda MS afectado con la muerte de su compañero y amigo ♬ sonido original - yoamomimazatlan

¿Qué se sabe del fallecimiento de Gerson Leos?

Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente las causas oficiales del fallecimiento. Sin embargo, se ha confirmado que Gerson Leos fue localizado sin vida en el lugar, lo que dio pie a las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas del fallecimiento de Gerson Leos./ X

El caso ha provocado múltiples reacciones entre músicos, amigos y seguidores, quienes han expresado mensajes de condolencias y solidaridad a través de redes sociales. La comunidad musical ha resaltado el impacto que tuvo Gerson en su entorno cercano.

Mientras continúan las indagatorias, el testimonio de Alán ha servido para dar contexto a las últimas horas previas al hallazgo, sin que se haya especulado sobre las causas del deceso. Las autoridades serán las encargadas de determinar qué ocurrió exactamente.