Acusan a mujer de desaparecer con 27 millones de pesos en tandas en Nuevo León

Las famosas tandas son un esquema de ahorro tradicional que regularmente se realizan entre familiares, amigos y conocidos, teniendo a la confianza como su principal sustento. Sin embargo, hay casos en los que esta actividad se convierte en un fiasco total, como el que ocurre actualmente en Nuevo León, donde decenas de personas señalan a una mujer identificada como Ingrid ‘N’ de haber desaparecido y dejado adeudos por una cantidad que ascendería a 27 millones de pesos.

Las víctimas aseguran que el fraude es equivalente a unos 27 millones de pesos/Pixabay

Denuncias comenzaron en redes sociales

Desde hace semanas, medios locales han dado seguimiento a denuncias que surgieron inicialmente en redes sociales, donde las supuestas víctimas buscan dar con el paradero de la mujer que, desde hace años, organizaba tandas.

Muchas de ellas eran de grandes cantidades de dinero, en las que Ingrid ‘N’ ofrecía ganancias que multiplicarían la inversión inicial, lo que generó mayor confianza entre los participantes.

La mujer señalada es identificada como Ingrid 'N'/Facebook: Mitotera de Corazón

“Nunca había quedado mal”: el testimonio de una víctima

“Empecé con tandas chiquitas, obviamente la confianza de 15 años se le fue dando; en los 7 años nunca había quedado mal. La cantidad que yo perdí, un millón 100 mil pesos, más 580 mil pesos de tandas que ya no siguieron”, declaró una de las víctimas en referencia a Ingrid ‘N’, quien presuntamente organizaba las tandas mediante grupos de Facebook y otras plataformas digitales.

El problema estalló en diciembre

Fue en diciembre pasado cuando la situación comenzó a salirse de control, ya que varias personas esperaban la entrega de sus tandas para pasar las fiestas navideñas. Sin embargo, algunos no recibieron el dinero o el pago fue incompleto.

“Mi pérdida fueron 66 mil 660 pesos, era de una tanda de 2 mil 20 pesos por semana. (…) Yo empecé con inquietudes desde el 22 de diciembre, porque a la que le tocaba ese día no recibió completo”, comentó otra de las víctimas.

La mujer inició con tandas pequeñas, pero luego ya maneja cantidades de dinero enormes/Facebook: Mitotera de Corazón

Ingrid ‘N’ aceptó responsabilidad en un video

Ante la presión y el creciente número de denuncias, la mujer identificada como Ingrid ‘N’ publicó un video en su cuenta de Facebook verificada, en el que aceptó su responsabilidad, aunque también pidió a las personas que aún le debían dinero que cumplieran con sus cuotas.

Según su versión, esto permitiría entregar las tandas de manera puntual e íntegra.

“Siempre voy a dar la cara, por eso, les vuelvo a decir, por eso estoy aquí”, mencionó en el video la mujer señalada de defraudar a cerca de 50 personas, en su mayoría mujeres, que confiaron en ella para participar en tandas.

En redes circula un mensaje en donde la mujer señalada parece que se despide del mundo/Facebook: Ingrid Jaso

Fiscalía de Nuevo León ya investiga el caso

La situación ha escalado a tal grado que, además de publicaciones en redes sociales con la fotografía de Ingrid ‘N’ y la leyenda ‘Se busca’, algunas de las supuestas víctimas ya acudieron a la Fiscalía de Nuevo León para interponer denuncias formales.

Ante ello, las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades legales.