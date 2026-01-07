Giran orden de aprehensión contra mujer que arrastró y mató a un motociclista en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ‑CDMX) informó que un juez del Poder Judicial capitalino giró una orden de aprehensión contra una mujer identificada como Gaby “N”, presunta responsable de un atropellamiento que terminó con la muerte de un motociclista en la alcaldía Iztapalapa.

El mandamiento judicial se dictó este 7 de enero de 2026, luego de que la Fiscalía presentó ante el juez pruebas, videos y material pericial que vinculan a la mujer con los hechos ocurridos el pasado 3 de enero.

El motociclista Roberto Hernández falleció. / @c4jimenez

Los hechos fatales

La noche del 3 de enero, alrededor de las 22:00 horas, un hombre de 52 años identificado como Roberto Hernández circulaba en su motocicleta por Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, cuando fue impactado por la parte trasera por un automóvil, de acuerdo con las indagatorias.

Tras el impacto, el motociclista quedó enganchado bajo el vehículo, un Honda City color azul, y fue arrastrado por casi dos kilómetros hasta que su cuerpo se desprendió al pasar por un tope en la calle Ingeniero Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917, lo que le causó la muerte en el lugar de los hechos.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 3 de enero. / Captura de imagen

Búsqueda de la presunta responsable

La mujer ligada al caso fue identificada extraoficialmente como Gaby “N” y continúa sin ser localizada por las autoridades.

Un video de seguridad que circuló en redes sociales muestra a la conductora llegando a su domicilio en la colonia Ciudad Jardín, en Nezahualcóyotl, Estado de México, minutos después del atropellamiento, con una actitud que algunos vecinos calificaron como “tranquila”.

Un juez del Poder Judicial capitalino giró una orden de aprehensión contra la mujer identificada como Gaby “N”. / @c4jimenez

Posteriormente, el vehículo utilizado en el ataque fue localizado abandonado sin placas y con la cajuela abierta en calles del mismo municipio, donde fue asegurado por agentes de la Policía de Investigación para realizar peritajes y análisis de huellas dactilares.

Un video difundido por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, muestra el atropellamiento del motociclista en Iztapalapa./ @c4jimenez