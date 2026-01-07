Giran orden de aprehensión contra mujer que arrastró y mató a un motociclista en Iztapalapa

Un juez de la Ciudad de México autorizó la orden de aprehensión contra la mujer señalada por atropellar y arrastrar a un motociclista en calles de Iztapalapa

Giran orden de aprehensión contra mujer que arrastró y mató a un motociclista en Iztapalapa
Autoridades de la FGJ‑CDMX presentaron ante el juez pruebas y videos para obtener la orden de aprehensión. | @c4jimenez / RS
Laura Reyes Medrano
7 de Enero de 2026

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ‑CDMX) informó que un juez del Poder Judicial capitalino giró una orden de aprehensión contra una mujer identificada como Gaby “N”, presunta responsable de un atropellamiento que terminó con la muerte de un motociclista en la alcaldía Iztapalapa.

El mandamiento judicial se dictó este 7 de enero de 2026, luego de que la Fiscalía presentó ante el juez pruebas, videos y material pericial que vinculan a la mujer con los hechos ocurridos el pasado 3 de enero

El motociclista Roberto Hernández falleció. / @c4jimenez
El motociclista Roberto Hernández falleció. / @c4jimenez

Los hechos fatales

La noche del 3 de enero, alrededor de las 22:00 horas, un hombre de 52 años identificado como Roberto Hernández circulaba en su motocicleta por Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, cuando fue impactado por la parte trasera por un automóvil, de acuerdo con las indagatorias. 

Tras el impacto, el motociclista quedó enganchado bajo el vehículo, un Honda City color azul, y fue arrastrado por casi dos kilómetros hasta que su cuerpo se desprendió al pasar por un tope en la calle Ingeniero Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917, lo que le causó la muerte en el lugar de los hechos.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 3 de enero. / Captura de imagen
Los hechos ocurrieron la noche del sábado 3 de enero. / Captura de imagen

Búsqueda de la presunta responsable

La mujer ligada al caso fue identificada extraoficialmente como Gaby “N”  y continúa sin ser localizada por las autoridades. 

Un video de seguridad que circuló en redes sociales muestra a la conductora llegando a su domicilio en la colonia Ciudad Jardín, en Nezahualcóyotl, Estado de México, minutos después del atropellamiento, con una actitud que algunos vecinos calificaron como “tranquila”.

Un juez del Poder Judicial capitalino giró una orden de aprehensión contra la mujer identificada como Gaby “N”. / @c4jimenez
Un juez del Poder Judicial capitalino giró una orden de aprehensión contra la mujer identificada como Gaby “N”. / @c4jimenez

Posteriormente, el vehículo utilizado en el ataque fue localizado abandonado sin placas y con la cajuela abierta en calles del mismo municipio, donde fue asegurado por agentes de la Policía de Investigación para realizar peritajes y análisis de huellas dactilares.

Un video difundido por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, muestra el atropellamiento del motociclista en Iztapalapa./ @c4jimenez
Un video difundido por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, muestra el atropellamiento del motociclista en Iztapalapa./ @c4jimenez

TE PUEDE INTERESAR

Tekashi 6ix9ine se entrega a prisión en Nueva York y presume que podría coincidir con Nicolás Maduro

Contra | 07/01/2026

Tekashi 6ix9ine se entrega a prisión en Nueva York y presume que podría coincidir con Nicolás Maduro
¡Cortes de agua en CDMX! Conoce las alcaldías y colonias afectadas en enero 2026

Contra | 07/01/2026

¡Cortes de agua en CDMX! Conoce las alcaldías y colonias afectadas durante enero 2026
Stranger Things: ¿Netflix revela detalles del nuevo episodio que se estrena este 7 de enero?

Contra | 07/01/2026

Stranger Things: ¿Netflix revela detalles del nuevo episodio que se estrena este 7 de enero?
Te recomendamos
Tekashi 6ix9ine se entrega a prisión en Nueva York y presume que podría coincidir con Nicolás Maduro
Tendencias

LO ÚLTIMO