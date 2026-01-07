¡Cortes de agua en CDMX! Conoce las alcaldías y colonias afectadas durante enero 2026

Durante enero de 2026, vecinos de determinadas colonias de la Ciudad de México enfrentarán una disminución temporal del suministro de agua debido a labores de mantenimiento y reparación en pozos hidráulicos, informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la CDMX (SEGIAGUA).

Habitantes de la CDMX vivirán una reducción de agua. / iStock

Las afectaciones son resultado de trabajos en equipos de bombeo que se encuentran fuera de operación y se extenderán entre cuatro y 15 días, dependiendo de la zona.

Las afectaciones durarán entre cuatro y quince días. / iStock

Colonias afectadas en Benito Juárez

En la alcaldía Benito Juárez, el Pozo Miguel Alemán está fuera de servicio por reparación del sistema de bombeo desde el 5 de enero, lo que provocará una reducción en el suministro de agua en las siguientes colonias:

Postal

Miguel Alemán

Josefa Ortiz de Domínguez

Álamos

Niños Héroes

SEGIAGUA indicó que el servicio podría restablecerse el viernes 9 de enero, aunque en algunas colonias la normalización podría llevar más tiempo.

Además, San Pedro de los Pinos también registrará disminución en el suministro debido a trabajos en el Pozo Miraflores, cuyas labores de reparación podrían extenderse hasta el 16 de enero.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @BJAlcaldia:



👷‍♀️ El pozo Miguel Alemán Nuevo se encuentra fuera de operación debido a trabajos de reparación en el sistema de bombeo. pic.twitter.com/R5GEB7D30J — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) January 5, 2026

La disminución de agua se debe a trabajos de mantenimiento y reparaciones. / iStock

Afectaciones en Iztapalapa

En la alcaldía de Iztapalapa, el Pozo Carlos L. Gracidas se encuentra fuera de operación por mantenimiento desde el 5 de enero, lo que impactará el servicio de agua en las colonias:

Renovación

Chinampac de Juárez

En este caso, las labores de mantenimiento se prolongarán por unos 15 días, por lo que se espera que el agua se normalice hasta el 19 de enero.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @Alc_Iztapalapa:



👷‍♀️ El pozo Carlos L. Gracidas se encuentra fuera de operación debido a trabajos de mantenimiento. pic.twitter.com/dA5T5YXAV1 — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) January 5, 2026

¿Qué hacer si no hay agua?

Ante estas reducciones en el suministro, el Gobierno de la Ciudad de México informó que las y los residentes podrán solicitar servicio de pipas de agua gratuitas llamando a la Línea H2O al número telefónico *426

Las pipas pueden ser solicitadas para apoyar el abastecimiento doméstico mientras persisten los trabajos en pozos, en particular si los cortes o disminuciones afectan actividades cotidianas como higiene o preparación de alimentos.