Frente frío 27 continúa en México y mantiene alerta por heladas y vientos fuertes

El frente frío número 27 continúa afectando a gran parte del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este sistema frontal mantiene condiciones de ambiente frío a muy frío, con heladas en zonas altas, además de rachas de viento fuertes en diversas regiones del norte, centro y oriente de México.

Durante los próximos días, el frente frío interactuará con una masa de aire frío que reforzará el descenso de temperatura, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día. Estados del norte y la Mesa del Norte registrarán temperaturas bajo cero en zonas serranas, mientras que el centro del país presentará mañanas frías y tardes frescas.

¿Qué estados resentirán más los efectos del frente frío 27?

Las condiciones más severas se esperan en entidades como Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, donde se pronostican heladas intensas, así como posibles nevadas o aguanieve en zonas montañosas. En el centro del país, estados como Estado de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo podrían registrar temperaturas cercanas a los cero grados en zonas altas.

Además del frío, el frente frío 27 generará vientos fuertes a muy fuertes, con rachas que podrían superar los 70 kilómetros por hora en el norte y noreste del país, lo que incrementa el riesgo de caída de árboles, anuncios y afectaciones a la infraestructura.

¿Habrá tormenta invernal y oleaje elevado?

El SMN mantiene vigilancia ante la posible formación de la segunda tormenta invernal de la temporada, la cual podría reforzar las lluvias y el frío extremo en el norte del país. Aunque el fenómeno aún se encuentra en evaluación, las autoridades advierten que podría intensificar las condiciones invernales en los próximos días.

En zonas costeras, principalmente en el Pacífico y el Golfo de México, se prevé oleaje elevado, por lo que se recomienda extremar precauciones en actividades marítimas y portuarias. También se esperan lluvias aisladas en algunas regiones del sur y sureste del país.

Las autoridades de Protección Civil exhortan a la población a abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Asimismo, recomiendan mantenerse informados a través de los reportes oficiales.

El frente frío 27 se mantendrá activo durante los próximos días, por lo que el llamado es a tomar precauciones ante las bajas temperaturas, vientos fuertes y posibles lluvias que podrían presentarse en distintas regiones del país.