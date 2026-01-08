Julio Preciado se despide de los escenarios: fecha de su concierto en CDMX

El cantante estará en su gira del retiro por varios estados de todo el territorio nacional

Más de cuatro décadas de trayectoria respaldan la salida de unos de los grandes del regional.
Más de cuatro décadas de trayectoria respaldan la salida de unos de los grandes del regional. | FB: @Juliopreciadooficial
Jorge Reyes Padrón
8 de Enero de 2026

El adiós de una leyenda ya tiene fecha, hora y lugar. Julio Preciado, ícono de la banda sinaloense, se despedirá de los escenarios con un concierto inolvidable el próximo jueves 9 de abril de 2026 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Este show forma parte de su gira de retiro, una serie de conciertos con los que el intérprete de “Se me cansó el corazón” le pondrá punto final a más de cuatro décadas de carrera musical, desde sus inicios con Banda El Recodo hasta su etapa como solista al frente de la Banda Perla del Pacífico.

Julio Preciado dice adiós a la CDMX el próximo 9 de abril / FB: @Juliopreciadooficial
Julio Preciado dice adiós a la CDMX el próximo 9 de abril / FB: @Juliopreciadooficial

“Y no me lloren”, su último sencillo

Preciado lanzó su más reciente sencillo, “Y no me lloren”, el pasado 6 de enero, acompañado por el grupo norteño Los del Charco y con autoría de Eduardo García Márquez. El tema ya circula en plataformas digitales con todo y video oficial.

También canta con El Charro… en su disco póstumo

Y por si fuera poco, Julio Preciado fue convocado para formar parte del disco póstumo de Vicente Fernández, titulado Tributo Al Rey, Con Banda, previsto para finales de febrero de 2026. En este homenaje participan grandes nombres del regional como El Recodo, Ana Bárbara, Christian Nodal, Fuerza Regida, Edén Muñoz y Alejandro Fernández, entre otros.

Julio Preciado sigue sacando sus últimas canciones / FB: @Juliopreciadooficial
Julio Preciado sigue sacando sus últimas canciones / FB: @Juliopreciadooficial

De la discoteca al Auditorio Nacional

Su historia comenzó en una discoteca como cantante, pasó por Banda Limón, y en 1992 se unió a Banda El Recodo, con quienes grabó ocho discos. En 1998 arrancó su etapa solista con la Banda Perla del Pacífico, explorando géneros como balada, ranchera, bolero, merengue y hasta salsa.

Producciones como Tú ya lo conoces, Que puedo hacer por ti, Entre amigos, Llévame contigo y Mi tributo a Juan Gabriel consolidaron su carrera y lo convirtieron en una de las voces más queridas del regional mexicano.

Luego de más de 40 años en los escenario, el cantante se despide / FB: @Juliopreciadooficial
Luego de más de 40 años en los escenario, el cantante se despide / FB: @Juliopreciadooficial

Última llamada: 9 de abril

La gloriosa velada con la que se despedirá de su público será en el Auditorio Nacional y los boletos ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster y taquillas del recinto.

Julio Preciado se va como lo hacen los grandes: con música, historia y el aplauso de generaciones.

Su despedida será en el Auditorio Nacional / FB: @Juliopreciadooficial
Su despedida será en el Auditorio Nacional / FB: @Juliopreciadooficial

TE PUEDE INTERESAR

Línea B del Metro suspende servicio en varias estaciones este 10 y 11 de enero

Contra | 08/01/2026

Línea B del Metro suspende servicio en varias estaciones este 10 y 11 de enero
¿Te toca prima dominical en 2026? Esto marca la ley si trabajas los domingos

Contra | 08/01/2026

¿Te toca prima dominical en 2026? Esto marca la ley si trabajas los domingos
El cambio te puede ayudar para cualquier trámite o trabajo.

Contra | 08/01/2026

CFE 2026: ¿Por qué debes cambiar el nombre del recibo de luz? Evita problemas
Te recomendamos
Demon Slayer tendrá concierto sinfónico en CDMX: fecha, lugar y boletos
Música

LO ÚLTIMO