VIDEO: Descubren episodio perdido de El Chavo del 8 grabado en Cancún

A pesar de que ya han pasado varias décadas desde su grabación y transmisión, El Chavo del 8 sigue generando gran interés en distintos países. Prueba de ello es el reciente descubrimiento de un episodio perdido de la serie, el cual fue grabado en las playas de Cancún y que muy pocos recuerdan.

El capítulo fue grabado en playas de Cancún con la temática de la escuelita/X: @ForumChaves

El episodio perdido que pocos conocían

El éxito de los programas producidos y protagonizados por Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ no solo se dio en México, sino prácticamente en toda Latinoamérica. Tal es el caso de Puerto Rico, de donde es originario el coleccionista identificado como ‘Scoobyonda’.

Este coleccionista, quien hace unas semanas dio a conocer el episodio perdido de las goteras en la casa de Don Ramón, ahora reveló que El Chavo del 8 no solo visitó Acapulco, sino también el Caribe mexicano.

En el episodio aparecen personajes como Noño, Godínez y La Chilindrina/X: @ForumChaves

El Chavo del 8 en Cancún

En la grabación difundida en redes sociales, con una duración aproximada de 20 minutos, se puede ver a El Chavo del 8 y a varios de los personajes con los que iba a la escuela:

La Popis (Florinda Meza), La Chilindrina (María Antonieta de las Nieves), Ñoño (Édgar Vivar) y Godínez (Horacio Gómez Bolaños).

Todos aparecen a la orilla de la playa, siendo instruidos por el Profesor Jirafales (Rubén Aguirre), mientras realizan una rutina de chistes, ocurrencias y situaciones graciosas, similares a las que solían hacer en el salón de clases.

También son parte del episodio el Señor Barriga, Doctor Chapatín y Doña Nieves/X: @ForumChaves

Más personajes aparecen en el capítulo

Más adelante en el episodio también se puede ver a Doña Clotilde ‘La Bruja del 71’ (Angelines Fernández), así como al Señor Barriga (Édgar Vivar), el Doctor Chapatín (Roberto Gómez Bolaños) y Doña Nieves (María Antonieta de las Nieves).

¿Cuándo se grabó este capítulo?

Este capítulo perdido de El Chavo del 8 se cree que fue grabado en 1980 y retransmitido en 1983, aunque solo una o dos veces, razón por la que pocas personas tenían conocimiento de su existencia.

Para la mayoría del público, la referencia de Chespirito en la playa sigue siendo el histórico episodio grabado en Acapulco en 1977, el cual marcó el término de un ciclo en el programa, ya que posteriormente se marcharon Carlos Villagrán (Quico) y Ramón Valdés (Don Ramón).

Todo mundo recuerda al Chavo del 8, pero en las playas de Acapulco, por el episodio de 1977/Televisa

Un valioso hallazgo para coleccionistas

Este descubrimiento resulta especialmente valioso para coleccionistas y seguidores de la serie, ya que este episodio de El Chavo del 8 en Cancún era considerado ‘lost media’, condición que ahora ha sido resuelta.

¿Qué es un lost media?

El término Lost Media (medios perdidos) se refiere a cualquier tipo de contenido producido —como programas de televisión, películas, videojuegos, música o libros— que se sabe que existió, pero que no se encuentra disponible para el público o ha desaparecido por completo.

La comunidad dedicada a su preservación clasifica este material en tres estados:

Perdido: No existe ninguna copia pública conocida.

No existe ninguna copia pública conocida. Parcialmente encontrado: Solo se ha recuperado una fracción, como clips o capturas.

Solo se ha recuperado una fracción, como clips o capturas. Encontrado: Material que antes era inaccesible y fue recuperado en su totalidad.

¿Por qué se pierden los lost media?

Comúnmente, estos contenidos desaparecen por diversas razones, entre ellas:

Borrado deliberado: Antiguamente, las televisoras reutilizaban cintas magnéticas para ahorrar costos.

Antiguamente, las televisoras reutilizaban cintas magnéticas para ahorrar costos. Distribución limitada: Libros o videojuegos con tirajes muy pequeños que desaparecieron con el tiempo.

Libros o videojuegos con tirajes muy pequeños que desaparecieron con el tiempo. Cierre de plataformas: Sitios web o servidores que dejaron de funcionar sin preservar su contenido.