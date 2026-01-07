Gertz Manero será embajador de México en Reino Unido, confirma Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que Alejandro Gertz Manero, quien se desempeñó como fiscal general de la República hasta noviembre de 2025, será embajador de México en Gran Bretaña , luego de que el gobierno británico otorgara el beneplácito para su nombramiento.

Gertz Manero será embajador de México en Gran Bretaña. / Redes sociales

Detalles del nombramiento

Durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que ya fue aprobado el beneplácito por parte del gobierno inglés para que Gertz Manero represente a México, función que implicará la aprobación formal por parte del Senado de la República antes de iniciar oficialmente sus actividades diplómaticas.

La mandataria señaló:

“Lo puedo ya decir porque ya fue aprobado el beneplácito, va a Gran Bretaña, Inglaterra. Tiene que aprobarlo el Senado y luego les damos la fecha”.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno británico ya otorgó el beneplácito al nombramiento. / AP

De la FGR a la embajada

Gertz Manero presentó su renuncia como fiscal general de la República el 27 de noviembre de 2025, un cargo que desempeñó desde 2019 y cuyo periodo originalmente estaba previsto hasta 2028. En su carta de renuncia, el exfiscal indicó que aceptaba la propuesta de la presidenta Sheinbaum de asumir una embajada en el extranjero como una nueva etapa de servicio público.

Gertz Manero dejó la FGR en noviembre de 2025 para incorporarse al servicio exterior mexicano. / Redes sociales

Proceso pendiente

Aunque el beneplácito británico ya fue otorgado, el nombramiento de Gertz Manero debe ser ratificado por el Senado de la República, como lo establece la Constitución mexicana para los altos cargos diplomáticos. Una vez aprobada esa ratificación, se fijará la fecha en que tomará posesión formal de la embajada en Londres.