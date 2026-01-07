Tekashi 6ix9ine se entrega a prisión en Nueva York y presume que podría coincidir con Nicolás Maduro

El rapero Daniel Hernández, conocido como Tekashi 6ix9ine, ingresó este martes al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, en Nueva York, para cumplir una condena de tres meses después de que un juez determinara que violó los términos de su libertad condicional.

El cumplimiento de esta sentencia se dará en el mismo centro federal donde se encuentran recluidos otros internos de alto perfil, entre ellos Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela que enfrenta cargos en Estados Unidos.

El rapero Tekashi 6ix9ine, ingresó este martes al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn. / AP

“Voy a conocer a Maduro”

Antes de su ingreso, Tekashi 6ix9ine compartió videos y publicaciones en sus redes sociales donde se mostró entusiasmado y en tono informal por la situación. En uno de sus mensajes, el rapero comentó que estaba “a punto de ir a conocer al presidente de Venezuela”, refiriéndose a Maduro, y que incluso esperaba “bailar con él” o “tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel”, en alusión a otros reclusos de notoriedad.

Tekashi 6ix9ine compartió videos y publicaciones en sus redes sociales donde se mostró entusiasmado y en tono informal por la situación. / AP

Además de Maduro, el rapero mencionó a Luigi Mangione, imputado por el asesinato de un director ejecutivo de una compañía aseguradora estadounidense, como uno de los internos que también se encuentra en ese centro de detención.

La llegada de Tekashi estuvo documentada en parte por transmisiones en vivo y publicaciones del creador de contenido Adin Ross, quien lo acompañó al momento de entregarse a las autoridades federales.

Tekashi 6ix9ine en Instagram. / @6ix9ine

Condena y antecedentes

La sentencia actual de tres meses se debe a que Tekashi 6ix9ine violó condiciones de su libertad supervisada al tener problemas legales adicionales durante su periodo fuera de prisión. Esta no es la primera vez que el rapero enfrenta procesos judiciales, ya que en años recientes ha tenido múltiples ingresos a prisión relacionados con cargos anteriores de posesión de drogas y otras conductas.

El rapero Tekashi 6ix9ine se declaró culpable por posesión de drogas en 2024. / AP

El MDC de Brooklyn, donde se encuentra recluido, es conocido por albergar a personas con perfiles mediáticos o casos judiciales complejos, lo que ha generado interés en redes sociales sobre las posibles interacciones entre Tekashi y figuras también detenidas allí.