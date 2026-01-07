VIDEO: Así fue el romance de Fernando Carrillo con Delcy Rodríguez, nueva presidenta de Venezuela

En plena crisis política, detención de Nicolás Maduro y una Venezuela convulsionada, el actor Fernando Carrillo decidió echarle más leña al fuego… pero con declaraciones de telenovela. Literal.

El galán eterno de los melodramas noventeros confesó en entrevista para el programa chileno Contigo en la mañana que mantuvo una relación amorosa con Delcy Rodríguez, actual presidenta interina del país sudamericano. Y no fue un romance fugaz, sino de tres años, según él. “Fue el gran amor de mi vida”, soltó sin filtro.

Fernando Carillo aprovechó la coyuntura en Venezuela para destapar la relación que tuvo / IG: @ferrcarrillo

“Es la mujer más inteligente… hoy puedo decir que es el gran amor de mi vida. A esta edad, sabiendo cómo actúa, cómo defiende a su familia, a su patria, a sus amigos…”, expuso frente a las cámaras.

Amor, política y petróleo

El también cantante no solo revivió su historia personal, sino que salió en defensa de Rodríguez frente a los señalamientos de traición a Maduro tras su captura por parte de Estados Unidos.

“La conozco muy bien… nunca en la vida traicionaría a Maduro”, aseguró Carrillo. “Ya la historia delatará a los traidores”.

Delcy Rodríguez ahora es la presidenta interina ante el secuestro de Maduro / FB: @delcyrodriguezv

Y por si fuera poco, también defendió al expresidente y a su esposa Cilia Flores: “Me gusta estar del lado del débil, el presidente y su esposa son una pareja hermosísima, los tienen castigados”.

¿Hubo traición en el chavismo?

Las redes hicieron lo suyo. Entre memes, sorna y señalamientos, muchos comenzaron a cuestionar si Rodríguez, antes mano derecha de Maduro, no jugó en dos bandos… y si Carrillo no está buscando reflectores justo ahora que el país vive una de sus mayores crisis de legitimidad.

Pero el actor insiste: Delcy hará lo correcto. “Cien por ciento hará lo que sea más beneficioso para solventar esta situación... ya van a ver lo que se le viene a esta nación (EU), que impone y eso sí, para mí, es una dictadura global”.

El actor es simpatizante del chavismo desde hace años / IG: @ferrcarrillo

Del melodrama al poder

La historia ha cruzado fronteras no solo por la bomba mediática de la relación, sino por el momento en que surge: Delcy Rodríguez asumió el poder tras la detención de Maduro, enfrentando cuestionamientos internacionales. Y ahora, con su exnovio como inesperado vocero, el guion se pone cada vez más surrealista.

La exvicepresidenta está enfrentando críticas por la captura de Maduro / FB: @delcyrodriguezv

