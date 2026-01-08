INEGI actualiza la UMA 2026: ¿cuáles son los nuevos valores y cuándo empiezan a aplicarse?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) anunció los valores oficiales de la UMA 2026, misma que sirve como referencia económica para calcular multas, pagos, cuotas, derechos y diversas obligaciones en leyes de orden federal, estatal y municipal.

Los nuevos valores entrarán en vigor el 1 de febrero de 2026, por lo que durante el mes de enero seguirá aplicándose la UMA del año anterior.

El INEGI dio a conocer los nuevos valores de la Unidad de Medida y Actualización que aplican a partir de febrero de 2026. / INEGI

¿Cuáles son los valores de la UMA 2026?

Los nuevos montos oficiales son los siguientes:

Valor diario: 117.31 pesos

Valor mensual: 3 566.22 pesos

Valor anual: 42 794.64 pesos

Esta actualización representa un aumento de aproximadamente 3.69 % sobre los valores de 2025, reflejando el comportamiento de la inflación al cierre de diciembre de 2025.

Los nuevos montos de la UMA 2026 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación. / iStock

¿Para qué sirve la UMA y por qué se actualiza cada año?

La UMA es un parámetro económico que funciona como unidad de referencia oficial en pesos para determinar montos de distintas obligaciones legales. No es un salario, sino una medida que se utiliza, entre otros casos, para:

Calcular multas administrativas o de tránsito

Determinar impuestos y recargos

Establecer cuotas de seguridad social y pagos de derechos

Fijar valores de créditos civiles o fiscales

La actualización se realiza anualmente por INEGI conforme al crecimiento interanual de la inflación registrada en diciembre del año anterior, garantizando que la referencia económica se mantenga alineada con el contexto de precios en México.

Autoridades federales recuerdan que la UMA se utiliza como referencia en diversos pagos obligatorios. / iStock

¿Qué cambia con el nuevo valor de la UMA en 2026?

Con la entrada en vigor de la UMA actualizada el 1 de febrero de 2026:

Las multas y sanciones que se calculan con base en UMA serán más altas que el año pasado.

Los trámites y pagos obligatorios que dependen de este parámetro también reflejarán el ajuste.

Empresas, contribuyentes y ciudadanos deberán considerar estos valores para evitar errores en sus cálculos fiscales o administrativos.

El incremento de la UMA modifica el cálculo de sanciones administrativas en todo el país. / iStock

Aunque la actualización es anual, el objetivo es evitar que el incremento del salario mínimo impacte directamente en obligaciones económicas ligadas a veces injustamente a dicho indicador; por ello la UMA se mantiene como referencia independiente.