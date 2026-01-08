Contingencia Ambiental CDMX: Así queda el Doble Hoy No Circula este viernes 9 de enero

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a la presencia de altas concentraciones de contaminantes registradas en distintas estaciones de monitoreo. Ante este escenario, se aplicarán medidas extraordinarias, entre ellas el Doble Hoy No Circula para este viernes 9 de enero.
Las autoridades informaron que las condiciones meteorológicas —como alta radiación solar, poca dispersión de contaminantes y vientos débiles— favorecieron la acumulación de ozono, lo que representa un riesgo para la salud, especialmente para grupos vulnerables.
Vehículos que NO podrán circular
Con la activación del Doble Hoy No Circula, este viernes deberán suspender su circulación de 05:00 a 22:00 horas los siguientes vehículos:
• Holograma 2
• Holograma 1 con terminación 2, 4, 6, 8, 9 y 0
• Holograma 0 y 00, engomado azul, placas 9 y 0
• Vehículos sin holograma (foráneos, nuevos, de traslado o pase turístico)
• 50% de unidades de gas LP sin válvula seca (terminación PAR)
• Transporte de carga de 6:00 a 10:00 h (salvo autorregulados)
• Taxis con restricción aplican de 10:00 a 22:00 h.
La medida aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios conurbados del Estado de México que integran la ZMVM.
Quiénes sí están exentos
A pesar de las restricciones, el programa contempla exenciones. Podrán circular:
- Vehículos eléctricos e híbridos
- Transporte público
- Vehículos de emergencia, seguridad y protección civil
- Unidades que transporten personas con discapacidad, siempre que cuenten con acreditación
- Servicios funerarios, en situaciones específicas
Las autoridades precisaron que estas excepciones buscan no afectar servicios esenciales durante la contingencia.
Recomendaciones a la población
Además de las restricciones vehiculares, la CAMe emitió una serie de recomendaciones de salud. Se pide a la ciudadanía evitar actividades físicas y recreativas al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, así como reducir el uso del automóvil y optar por el trabajo a distancia cuando sea posible.
También se recomienda no fumar, evitar el uso de aerosoles, solventes y pinturas, y cargar combustible después de las 18:00 horas, para disminuir la emisión de contaminantes.
Medidas para industria y servicios
Durante la contingencia, el sector industrial deberá reducir emisiones contaminantes, suspender actividades de mantenimiento que generen compuestos orgánicos volátiles y ajustar procesos productivos conforme a los lineamientos ambientales. Las estaciones de servicio y grandes consumidores de energía también están sujetos a medidas de control.
Seguimiento y actualización
La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantendrá un monitoreo permanente de la calidad del aire y que cualquier cambio en la contingencia será comunicado a través de canales oficiales. El llamado es a mantenerse informado y respetar el Doble Hoy No Circula, ya que su incumplimiento puede derivar en multas y sanciones.