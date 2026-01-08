Contingencia Ambiental CDMX: Así queda el Doble Hoy No Circula este viernes 9 de enero

Activan Fase 1 por altos niveles de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México

Contingencia Ambiental CDMX: Así queda el Doble Hoy No Circula este viernes 9 de enero
Autoridades activaron la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, afectando a l CDMX y Edomex. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
8 de Enero de 2026

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a la presencia de altas concentraciones de contaminantes registradas en distintas estaciones de monitoreo. Ante este escenario, se aplicarán medidas extraordinarias, entre ellas el Doble Hoy No Circula para este viernes 9 de enero.

Las autoridades informaron que las condiciones meteorológicas —como alta radiación solar, poca dispersión de contaminantes y vientos débiles— favorecieron la acumulación de ozono, lo que representa un riesgo para la salud, especialmente para grupos vulnerables.

Se percibe mala condición del aire en el Valle de México/Pixabay
Vehículos que NO podrán circular

Con la activación del Doble Hoy No Circula, este viernes deberán suspender su circulación de 05:00 a 22:00 horas los siguientes vehículos:

• Holograma 2

• Holograma 1 con terminación 2, 4, 6, 8, 9 y 0

• Holograma 0 y 00, engomado azul, placas 9 y 0

• Vehículos sin holograma (foráneos, nuevos, de traslado o pase turístico)

• 50% de unidades de gas LP sin válvula seca (terminación PAR)

• Transporte de carga de 6:00 a 10:00 h (salvo autorregulados)

• Taxis con restricción aplican de 10:00 a 22:00 h.

La medida aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios conurbados del Estado de México que integran la ZMVM.

Así queda el panorama de autos para este viernes 9 de enero/Locatel
Quiénes sí están exentos

A pesar de las restricciones, el programa contempla exenciones. Podrán circular:

  • Vehículos eléctricos e híbridos
  • Transporte público
  • Vehículos de emergencia, seguridad y protección civil
  • Unidades que transporten personas con discapacidad, siempre que cuenten con acreditación
  • Servicios funerarios, en situaciones específicas

Las autoridades precisaron que estas excepciones buscan no afectar servicios esenciales durante la contingencia.

Recomendaciones a la población

Además de las restricciones vehiculares, la CAMe emitió una serie de recomendaciones de salud. Se pide a la ciudadanía evitar actividades físicas y recreativas al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, así como reducir el uso del automóvil y optar por el trabajo a distancia cuando sea posible.

Se recomienda a la población de hacer actividades al aire libre/Pixabay
También se recomienda no fumar, evitar el uso de aerosoles, solventes y pinturas, y cargar combustible después de las 18:00 horas, para disminuir la emisión de contaminantes.

Medidas para industria y servicios

Durante la contingencia, el sector industrial deberá reducir emisiones contaminantes, suspender actividades de mantenimiento que generen compuestos orgánicos volátiles y ajustar procesos productivos conforme a los lineamientos ambientales. Las estaciones de servicio y grandes consumidores de energía también están sujetos a medidas de control.

Seguimiento y actualización

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantendrá un monitoreo permanente de la calidad del aire y que cualquier cambio en la contingencia será comunicado a través de canales oficiales. El llamado es a mantenerse informado y respetar el Doble Hoy No Circula, ya que su incumplimiento puede derivar en multas y sanciones.
 

El objetivo del Doble Hoy No Circula es reducir la emisión de contaminantes por los autos/Pixabay
