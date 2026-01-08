Reportera capta en vivo a policía del Edomex que presuntamente extorsionaba a un automovilista en Naucalpan

Una reportera de TV Azteca documentó en plena transmisión en vivo un presunto intento de extorsión por parte de un policía del Estado de México, en hechos ocurridos en el municipio de Naucalpan, sobre Periférico Norte, a la altura de avenida Primero de Mayo.

La periodista Kariana Colmenero, acompañada por el camarógrafo Ricardo Pérez, realizaba un recorrido informativo por la zona cuando observó que varios policías mantenían detenido a un automovilista. Al acercarse para conocer el motivo, el conductor explicó que los agentes le indicaron que su vehículo no podía circular por ser de procedencia extranjera.

Al notar que estaba siendo grabado, el policía involucrado huyó del lugar./ Captura de pantalla FIA

De acuerdo con el testimonio del ciudadano, toda su documentación se encontraba en regla, sin embargo, uno de los policías insistía en que no podía continuar su camino. En ese contexto, el agente le habría solicitado 5 mil 200 pesos para evitar que el automóvil fuera retirado y llevado al corralón.

Al percatarse de que la escena estaba siendo grabada y transmitida, el policía decidió retirarse del lugar y comenzó a correr. La reportera reaccionó de inmediato y salió tras él para intentar confrontarlo y exigir una explicación por su actuación.

Aunque el elemento logró huir y no fue alcanzado, el presunto intento de extorsión quedó plenamente documentado en video, lo que permitió evidenciar la situación y evitar que el automovilista fuera afectado económicamente o despojado de su vehículo.

¿Qué dijeron las autoridades tras el video?

Tras la difusión de las imágenes, autoridades del Estado de México informaron que el caso fue turnado a las áreas correspondientes para identificar al elemento involucrado y determinar si incurrió en una falta administrativa o en un delito. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre sanciones, ya que la investigación continúa.

El video generó una amplia reacción en redes sociales, donde usuarios exigieron mayor vigilancia, rendición de cuentas y sanciones contra prácticas de corrupción dentro de las corporaciones policiacas, especialmente en vialidades de alta afluencia como Periférico Norte.