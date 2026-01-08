Dorismar reaparece con su nueva nariz tras cirugía reconstructiva: así avanza su recuperación

La modelo y actriz argentina Dorismar, de 50 años, publicó en sus redes sociales fotografías que muestran el resultado inicial de su nueva nariz tras una cirugía reconstructiva realizada en Bogotá, Colombia, después de haber sufrido complicaciones derivadas de procedimientos estéticos previos que afectaron tanto la apariencia como la funcionalidad nasal.

La decisión de someterse a este procedimiento fue tomada luego de que varias cirugías anteriores, incluyendo una rinoplastia, resultaran en daños estructurales, infección de prótesis y otros problemas que no solo alteraron la estética de su rostro, sino también su respiración.

Dorismar enfrentó complicaciones tras una rinoplastia fallida que afectó su respiración. / @dorismartv

Cirugías fallidas y reconstrucción nasal: ¿qué pasó?

Según lo compartido por Dorismar y por especialistas que han documentado su caso, la modelo ha enfrentado múltiples complicaciones derivadas de cirugías previas, entre ellas:

Uso de materiales que provocaron necrosis de la piel y rechazo del implante anterior .

Atrofia de la mucosa nasal que afecta respiración y olfato.

Irregularidades y asimetrías visibles en la estructura nasal.

Tras estas complicaciones, decidió buscar una solución con un cirujano especializado, quien utilizó cartílago costal para reconstruir la parte nasal tanto en función como en apariencia.

A pesar de los avances, los médicos han indicado que el proceso de cicatrización completo tomará hasta 12 meses, por lo que el resultado final se apreciará con el tiempo.

El impacto de una cirugía estética mal practicada

La situación de Dorismar se ha convertido en un tema de conversación entre seguidores y medios de espectáculos, evidenciando los riesgos y consecuencias que pueden surgir cuando una cirugía estética no se realiza con los estándares adecuados.

En publicaciones y videos en redes, la actriz ha compartido no solo imágenes de su proceso de recuperación, sino también su percepción personal sobre la experiencia, mostrando una mezcla de fortaleza y esperanza en que este último procedimiento sea definitivo.